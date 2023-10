Asteroid a chaidh a lorg às ùr gus a dhol seachad air an Talamh gu dlùth

Anns na bliadhnachan mu dheireadh, thathas air gabhail ris gu farsaing gur e buaidh asteroid an adhbhar as coltaiche airson dineosaur a dhol à bith. Tha beachd-bharail Alvarez, an teòiridh cumanta a tha a’ mìneachadh an tachartais seo à bith, a’ moladh gun do bhuail asteroid ris an Talamh timcheall air 65 millean bliadhna air ais, a’ leantainn gu cuir às do ghrunn ghnèithean dineosaur. Tha fianais taiceil don teòiridh seo a’ toirt a-steach lorg an t-sloc buaidh, ris an canar an t-sloc Chicxulub, a tha suidhichte fo Rubha Yucatan ann am Mexico. A rèir a 'bheachd-smuain, bhiodh buaidh an asteroid air tonnan mòra làn-mara a bhrosnachadh agus air sgàineadh 140 km de leud a chruthachadh. Bhiodh sprùilleach air a chuir a-mach don fhànais, a’ còmhdach na Talmhainn ann an suidheachadh coltach ri geamhradh niùclasach, a’ leantainn gu crìonadh nan dineosairean.

Ann an leasachadh o chionn ghoirid, tha Oifis Co-òrdanachaidh Dìon NASA (PDCO), le uallach airson sùil a chumail air Rudan faisg air an Talamh (NEO), air solas a chuir air asteroid a thathar an dùil a thèid seachad air an Talamh an-diugh. Air ainmeachadh mar Asteroid 2023 UH le Ionad Sgrùdaidh Rud faisg air an Talamh (CNEOS) aig NASA, thathas an dùil gun tig a’ chreag seo cho faisg air 2.5 millean cilemeatair chun phlanaid againn air 20 Dàmhair. san uair, dìreach diùid mu astar urchair Ballistic Intercontinental (ICBM).

A’ buntainn ris a’ bhuidheann Apollo de Asteroids Near-Earth, tha Asteroid 2023 UH mar phàirt de chlas de chreagan fànais a tha a’ trasnadh orbit na Talmhainn agus aig a bheil tuaghan leth-mhòr nas motha na tuagh na Talmhainn. Chaidh na h-asteroids sin ainmeachadh air asteroid mòr Apollo 1862, a chaidh a lorg an toiseach leis an reul-eòlaiche Gearmailteach Karl Reinmuth anns na 1930n.

Tha NASA cuideachd air fiosrachadh a thoirt seachad a thaobh meud Asteroid 2023 UH, ag ràdh nach eil e gann de bhith air ainmeachadh mar ‘Asteroid a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach ’air sgàth cho beag‘ s a tha e. A’ tomhas eadar 52 agus 118 troigh de leud, tha an asteroid seo coltach ri meud itealain.

A bharrachd air an sin, tha dùil gum bi dà asteroids eile, Asteroid 2023 TK15 agus Asteroid 2020 UR, a’ dol seachad air an Talamh an-diugh, a’ tighinn còmhla ri Asteroid 2023 UH na dhòigh dlùth.

