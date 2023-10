Sgeilpichean deigh Antarctica ann an cunnart fhad ‘s a tha iad a’ crìonadh gu sgiobalta, taisbeanaidhean sgrùdaidh

Tha luchd-saidheans air faighinn a-mach o chionn ghoirid gu bheil èiginn ann an Antarctica leis gu bheil na sgeilpichean deighe aige a’ crìonadh gu luath. Tha mion-sgrùdadh coileanta de 100,000 ìomhaigh radar saideal le luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Leeds air nochdadh gu bheil 40 sa cheud de sgeilpichean deighe Antarctica air lughdachadh gu mòr ann an tomhas-lìonaidh thairis air na 25 bliadhna a dh’ fhalbh. Tha an gluasad draghail seo gu sònraichte follaiseach anns an leth an iar den Antarctica, a tha nas so-leònte ri uisge blàth agus a dh’ fhuiling crìonadh luath air na sgeilpichean deighe aige.

Tha sgeilpichean deighe nam bun-stèidh riatanach airson eigh-shruthan na sgìre, ag obair mar dhaingnichean a chuireas maill air sruth deigh dhan chuan. Tha lughdachadh nan sgeilpichean deighe sin ag àrdachadh ìre call deighe bhon chlàr deighe, a tha na chunnart mòr do ìrean mara na cruinne. Lorg an sgrùdadh, a-mach às na 162 sgeilpichean deighe timcheall air Antarctica, gu bheil 71 air a dhol sìos ann an tomhas-lìonaidh, a ’leigeil a-mach àireamh iongantach de 67 trillean tonna de uisge leaghaidh a-steach don chuan.

Chaidh Sgeilp Deighe Getz agus Sgeilp Deighe Eilean Pine a chomharrachadh mar an fheadhainn as miosa air an tug iad buaidh, a’ call 1.9 trillean tunna agus 1.3 trillean tonna de deigh fa leth. Tha na co-dhùnaidhean sin eagallach, leis gu bheil iad a’ nochdadh gu bheil faisg air leth de na sgeilpichean deighe a’ crìonadh gun sgeul air faighinn seachad air, an aghaidh dùil an luchd-rannsachaidh.

Tha àite deatamach air a bhith aig saidealan ann a bhith a’ cumail sùil air sgeilpichean deighe Antarctica. Tha miseanan leithid Copernicus Sentinel-1 san Roinn Eòrpa agus CryoSat ESA air dàta luachmhor a thoirt do luchd-saidheans gus atharrachaidhean ann an àirde deighe a thomhas agus atharrachaidhean ann an fìor mheud deighe obrachadh a-mach. Tha na miseanan sin, còmhla ri CryoSat ESA gu sònraichte, air a bhith gu mòr an sàs ann a bhith a’ cumail sùil air an àrainneachd phòla.

Tha an rannsachadh seo a’ soilleireachadh an fheum èiginneach a th’ ann airson gnìomh cruinneil sa bhad gus dèiligeadh ri atharrachadh clìomaid agus na buaidhean aige. Dh’ fhaodadh crìonadh leantainneach air sgeilpichean deighe Antarctica buaidh uamhasach a thoirt air ìrean mara cruinne agus pàtrain cuairteachaidh cuantan. Tha e deatamach ceumannan èiginneach agus cinnteach a chuir an gnìomh gus cothromachadh fìnealta gnàth-shìde ar planaid agus seasmhachd ar cuantan a ghleidheadh.

stòran:

- Sgrùdadh iris Science Advances

- Oilthigh Leeds

- Prògram Saidheans Amharc na Talmhainn airson Comann ESA