Sgeilpichean deighe Antarctica a’ gluasad leis na làn-mara

Geàrr-chunntas: Bidh crìochan sgeilpichean deighe Antarctica a’ gluasad suas ri naoi mìle leis a’ mhuir-làn, a rèir sgrùdadh o chionn ghoirid. Tha buaidh mhòr aig a’ ghluasad seo air a bhith a’ tuigsinn daineamaigs sgeilpichean deighe agus faodaidh e cuideachadh a thoirt do luchd-saidheans ro-innse a dhèanamh air atharrachaidhean san àm ri teachd air duilleag-deighe Antarctica.

Tha Antarctica, am mòr-thìr as fhaide deas air an Talamh, na dhachaigh do sgeilpichean mòra deighe a tha timcheall air an oirthir. Tha na sgeilpichean deighe sin an-còmhnaidh a’ gluasad, ach tha luchd-rannsachaidh a-nis air faighinn a-mach gu bheil na crìochan aca cuideachd ag atharrachadh leis a’ mhuir-làn.

Chleachd an sgrùdadh, air a stiùireadh le sgioba de luchd-rannsachaidh bho dhiofar ionadan, dàta saideal gus sùil a chumail air gluasad sgeilpichean deighe Antarctica. Fhuair iad a-mach gu bheil na sgeilpichean deighe a' gluasad mar fhreagairt air na feachdan iom-tharraing a chuir an làn-mara an sàs. Faodaidh an gluasad seo a bhith cho mòr ri naoi mìle, a rèir an àite agus meud an sgeilp deighe.

Tha tuigse air daineamaigs sgeilpichean deighe deatamach airson ro-innse giùlan duilleag-deighe Antarctica san àm ri teachd. Mar a bhios teòthachd na cruinne ag èirigh, faodaidh leaghadh sgeilpichean deighe cur ri àrdachadh ìre na mara. Le bhith a’ ro-innse gu ceart mu ghluasad sgeilpichean deighe, faodaidh luchd-saidheans tuairmse nas fheàrr a dhèanamh air a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aige air ìrean mara agus coimhearsnachdan cladaich air feadh an t-saoghail.

Thug an luchd-rannsachaidh fa-near cuideachd gum faodadh buaidh a bhith aig gluasad crìochan sgeilp deighe air seasmhachd nan sgeilpichean deighe fhèin. Mar a bhios na crìochan a’ gluasad, faodaidh iad cuideam agus briseadh a chruthachadh taobh a-staigh na deighe, a dh’ fhaodadh a bhith a’ meudachadh na cothroman air tachartasan laoigh, far am bi pìosan mòra deigh a’ briseadh dheth bhon sgeilp.

Tha an sgrùdadh seo a’ cur ri ar tuigse air nàdar iom-fhillte agus fiùghantach sgeilpichean-deighe Antarctica. Le bhith a’ sgrùdadh gluasad nan sgeilpichean sin leis an làn-mara, faodaidh luchd-saidheans sealladh fhaighinn air na factaran a tha a’ stiùireadh an cuid giùlain agus ro-innse nas cinntiche a dhèanamh mu staid clàr-deighe Antarctica san àm ri teachd.

Mìneachaidhean:

- Sgeilpichean deigh: Àrd-ùrlaran deigh tiugh, fleòdraidh a tha ceangailte ri oirthir Antarctica.

- Làn-mara: Ag èirigh is tuiteam gu cunbhalach ann an cuantan na Talmhainn air adhbhrachadh le tarraing imtharraing na gealaich agus na grèine.

stòran:

