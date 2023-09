Tha crìonadh eagallach deighe mara ann an Antartaig a' togail dhraghan mu bhlàthachadh na cruinne

Tha dàta saideal air nochdadh gu bheil ìrean deighe mara timcheall air Antartaig air ruighinn ìre ìosal nach fhacas a-riamh ann an seusan a’ gheamhraidh, a’ nochdadh gluasad draghail airson sgìre a bha roimhe seo air a mheas a bhith tapaidh ri buaidhean blàthachadh na cruinne. Tha an leasachadh seo air eagal a chuir air luchd-saidheans, a tha ag ràdh gu bheil measgachadh de nithean leithid cuantan blàth nas àirde, atharrachaidhean ann an sruthan cuain agus gaothan, agus iongantas El Niño dualtach cur ris a’ chrìonadh.

Tha àite deatamach aig còmhdach deighe mòr Antartaig ann a bhith a’ riaghladh teòthachd na Talmhainn le bhith a’ nochdadh lùth na grèine agus a’ fuarachadh an uisge mun cuairt. Ach, ma chumas Antartaig a’ call a deigh, dh’ fhaodadh e gluasad bho bhith na shiostam fuarachaidh na Talmhainn gu bhith na stòr teas. Tha an còmhdach deighe mara gnàthach air uachdar a’ Chuain Antartaig a’ tomhas nas lugha na 17 millean cilemeatair ceàrnagach, a tha 1.5 millean cilemeatair ceàrnagach nas ìsle na cuibheasachd àbhaisteach an t-Sultain agus gu math nas ìsle na an ìre as ìsle a bh’ ann roimhe airson còmhdach deigh geamhraidh. Tha an raon deighe a tha a dhìth timcheall air còig uiread nas motha na Eileanan Bhreatainn agus dh’ fhaodadh buaidh fharsaing a bhith aige air gnàth-shìde ar planaid.

Tha dragh air luchd-saidheans mu bhuaidh a' chrìonaidh seo ann an deigh na mara air Antartaig agus gnàth-shìde na cruinne. Chan eil sealladh dòchasach aig an Dotair Walter Meier, a bhios a' cumail sùil air deigh mara aig an Ionad Nàiseanta Dàta Sneachda is Deighe, airson faighinn air ais gu mòr ann an deigh na mara. Ged a tha e fhathast na thòimhseachan a bhith a’ tuigsinn na dearbh adhbharan air cùl lùghdachadh deigh na mara am-bliadhna, thathas den bheachd gu bheil ìrean deighe mara ìosal na chomharra deatamach ann am bliadhna air a chomharrachadh le grunn chlàran de theodhachd àrd na cruinne agus na mara. Tha eòlaichean ag argamaid gu bheil so-leòntachd Antarctica a’ sìor fhàs follaiseach.

A bharrachd air a bhith a’ sgrùdadh a’ bhuaidh air Antarctica agus gnàth-shìde na cruinne, tha luchd-saidheans cuideachd a’ dèanamh rannsachadh agus amharc gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air na h-adhbharan air cùl deigh a’ gheamhraidh a tha a’ dol à bith. Thathas a’ creidsinn gu bheil na cuantan annasach blàth, atharrachaidhean ann an sruthan a’ chuain, agus na gaothan a bheir buaidh air teodhachd Antartaig nam feartan cudromach a tha a’ cur ris. Dh’fhaodadh gum bi pàirt aig pàtran sìde El Niño a tha a’ leasachadh anns a’ Chuan Shèimh cuideachd ann a bhith a’ lughdachadh deigh mara, ged a tha e an-dràsta lag.

Tha crìonadh deigh mara ann an Antartaig na chunnart mòr chan ann a-mhàin don roinn ach cuideachd do choimhearsnachdan cladaich air feadh an t-saoghail. Faodaidh àrdachadh ann an ìrean na mara mar thoradh air call deigh fearainn adhbhrachadh gu stoirmean millteach a tha a’ bagairt milleanan de dhaoine. Tha na h-atharrachaidhean a tha a’ tachairt ann an clàran-deighe Antarctica a’ co-thaobhadh ris na suidheachaidhean as miosa a tha dùil, a’ nochdadh an fheum èiginneach a bhith a’ dèiligeadh ri blàthachadh na cruinne agus a’ bhuaidh a bheir e air eag-shiostaman fìnealta ar planaid.

