Sgrùdadh Ùr a’ nochdadh factaran toinnte air cùl toll ozone Antartaig

Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Otago air mion-sgrùdadh farsaing a dhèanamh air na h-atharrachaidhean a tha air tachairt ann an toll ozone Antarctica thairis air na 18 bliadhna a dh’ fhalbh. Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature Communications, a’ tilgeil solas ùr air meud agus doimhneachd an toll ozone, a bharrachd air na nithean a tha a’ cur ri cruthachadh.

A dh’ aindeoin creideasan a bh’ ann roimhe gur e clorofluorocarbons (CFCn) a dh’ adhbharaich ìsleachadh ozone sa mhòr-chuid, tha an sgrùdadh a’ moladh gu bheil àite cudromach aig factaran iom-fhillte eile cuideachd. Tha am prìomh ùghdar Hannah Kessenich a’ mìneachadh gu bheil lùghdachadh follaiseach ann an dùmhlachd ozone ann am meadhan an tuill an taca ri dà dheichead air ais. Faodar an ìsleachadh seo ann an ozone a thoirt air sgàth atharrachaidhean san adhar a’ tighinn chun vortex bàn os cionn Antarctica.

Tha na co-dhùnaidhean a’ toirt dùbhlan don bheachd gun deach “cùis ozone” fhuasgladh gu tur. Tha Kessenich a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e tuigse fhaighinn air caochlaidheachd ozone, leis gu bheil buaidh dhìreach aige air gnàth-shìde an Leth-chruinne a Deas. Thathas a’ creidsinn gun robh pàirt aig eadar-obrachadh an toll ozone le daineamaigs àile anns na teintean preas ann an Astràilia o chionn ghoirid, agus tha dragh ann gum faodadh a’ bhuaidh aige leudachadh gu Sealan Nuadh a dh’ aithghearr.

Tha Pròtacal Montreal, a chaidh a chuir an gnìomh ann an 1987, air a bhith èifeachdach ann a bhith a’ riaghladh cinneasachadh agus caitheamh cheimigean a tha a’ lughdachadh ozone. Ach, tha an rannsachadh ùr seo a’ soilleireachadh an fheum air beachdachadh air nithean a bharrachd nuair a thathar a’ dèiligeadh ris an toll ozone. Leis gu bheil an còmhdach ozone na phàirt riatanach de shiostam gnàth-shìde na Talmhainn, tha tuigse nas doimhne air a chaochlaideachd deatamach airson ro-innse agus lasachadh dùbhlain àrainneachdail san àm ri teachd.

Ceistean Bitheanta Dè a th’ ann am Pròtacal Montreal? Is e aonta eadar-nàiseanta a th’ ann am Pròtacal Montreal a chaidh a dhealbhadh gus an còmhdach ozone a dhìon le bhith a’ toirt air falbh mean air mhean cinneasachadh agus caitheamh stuthan a tha a’ lughdachadh ozone. Dè a tha ag adhbhrachadh cruthachadh toll ozone? Bidh an toll ozone gu sònraichte a’ cruthachadh air sgàth làthaireachd cheimigean dèanta le daoine, leithid clorofluorocarbons (CFCn), a bhios ag ath-fhreagairt agus a ’sgrios moileciuilean ozone anns an stratosphere. Ciamar a bheir an toll ozone buaidh air gnàth-shìde? Faodaidh an toll ozone leantainn gu atharrachaidhean ann an daineamaigs àile agus pàtrain gnàth-shìde, a’ toirt a-steach atharrachaidhean ann am pàtrain gaoithe agus gnàth-shìde uachdar. Faodaidh na h-atharrachaidhean sin buaidh ionadail agus cruinneil a thoirt air an aimsir agus eag-shiostaman.