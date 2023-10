Deigh na Mara Antartaig a’ crìonadh gu ìre ìosal, a’ luathachadh àrdachadh ìre mara cruinne

Tha deigh mara Antartaig, a bha uair farsaing gu leòr airson meud na mòr-thìr reòta a dhùblachadh, air na h-ìrean as àirde a ruighinn am-bliadhna. Tha uisgeachan cuain nas blàithe air adhbhrachadh le atharrachadh clìomaid air cur ris a’ chrìonadh mòr ann an deigh mara geamhraidh, leis an ìre deighe as lugha am-bliadhna bho thòisich tomhas saideal ann an 1980.

Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid leis an Ionad Nàiseanta Dàta Sneachda is Deighe, chaidh a lorg gun do ràinig deigh na mara an ìre as motha den bhliadhna air 10 Sultain, ach bha e faisg air 350,000 mìle ceàrnagach nas lugha na an clàr roimhe ìosal ann an 1986. An crìonadh seo ann an deigh na mara tha builean farsaing, gu h-àraidh a thaobh àrdachadh ìre na mara air feadh na cruinne.

Ged nach eil deigh mara a tha a dhìth a’ cur uisge gu dìreach ris a’ chuan, tha pàirt deatamach aige ann a bhith a’ dìon eigh-shruthan agus sgeilpichean deighe bho stoirmean agus uisgeachan blàth a’ chuain. Tha dìth deigh na mara a’ luathachadh leaghadh nan cruthan deigh sin a tha stèidhichte air an talamh, a’ leantainn gu àrdachadh ann an ìre na mara. A bharrachd air an sin, bidh uisge fosgailte a’ chuain a’ gabhail a-steach barrachd teas na deigh, ga dhèanamh dùbhlanach dha deigh na mara faighinn air ais agus ath-chruthachadh sna bliadhnaichean às dèidh sin.

Tha luchd-saidheans a 'toirt rabhadh gu bheil siostam deigh mara Antartaig air a dhol a-steach do rèim ùr, air a chomharrachadh le buaidh nas làidire uisgeachan blàth a' chuain a tha a 'cuingealachadh fàs deigh. Tha call mòr deigh na mara na chomharra eagallach air buaidh atharrachadh clìomaid air Antarctica.

Tha tuilleadh rannsachaidh cuideachd a’ nochdadh mar a tha eigh-shruthan agus sgeilpichean-deighe Antarctica a’ leaghadh gu sgiobalta. Tha sgeilp deighe Antartaig an Iar, gu sònraichte, a 'freagairt gu mòr ri saoghal blàthachaidh. Tha tòrr uisge ann a dh’ fhaodadh, ma thèid a leaghadh, ìrean mara na cruinne àrdachadh gu mòr.

Tha crìonadh luath de dheigh mara Antartaig ag iarraidh gnìomh èiginneach gus atharrachadh clìomaid a lasachadh agus casg a chuir air àrdachadh ann an ìre mara na cruinne. Mar a tha buaidh nan atharrachaidhean sin air a’ chinne-daonna, tha ceumannan atharrachaidh a’ fàs riatanach gus dèiligeadh ris na dùbhlain a tha an cois an deigh a’ leaghadh san Antartaig.

CÀBHA

1. Ciamar a tha deigh na mara Antartaig a tha a' crìonadh a' cur ri àrdachadh ìre na mara air feadh na cruinne?

Tha deigh mhara a dhìth a' leigeil le eigh-shruthan agus sgeilpichean deighe a bhith air an leaghadh gu luath air tìr. Mar a bhios na cumaidhean deighe stèidhichte air an talamh a’ leaghadh, bidh iad a’ cur uisge a bharrachd ris na cuantan, a’ leantainn gu àrdachadh ann an ìre na mara air feadh na cruinne.

2. Carson a tha e doirbh do dheigh na mara faighinn air ais às dèidh droch bhliadhna de chrìonadh?

Bidh uisge mara fosgailte, nach eil a 'reothadh, a' gabhail a-steach barrachd teas na deigh. Tha an àrdachadh seo de theas ga fhàgail na dhùbhlan dha deigh ùr ath-chruthachadh sna bliadhnaichean às dèidh sin, a' cur bacadh air faighinn air ais deigh mara an dèidh crìonadh mòr.

3. Dè a' bhuaidh a tha aig uisgeachan blàth a' chuain air siostam deigh mara Antartaig?

Tha uisgeachan nas blàithe sa chuan a’ cuingealachadh fàs deigh, a dh’ fhaodadh leantainn gu rèim ùr ann an siostam deigh mara Antartaig. Tha buaidh uisgeachan blàth a’ chuain a’ lughdachadh ìre deigh na mara agus a’ cur ri bhith a’ crìonadh thar ùine.