A’ sgrùdadh an t-Saoghail Falaichte fo Dhuilleag Deighe Antarctica

Tha luchd-saidheans air tòiseachadh air turas iongantach gus na seann dìomhaireachdan a tha falaichte fo sgàile-deighe mòr Antarctica fhoillseachadh. Tro amharc saideal agus radar a tha a’ dol a-steach don deigh, tha iad air sealladh luachmhor fhaighinn air saoghal falaichte a bha ann o chionn milleanan de bhliadhnaichean.

Ann an raon farsaing sgìre Wilkes Land an Ear Antarctica, chaidh lorg iongantach a dhèanamh. Chaidh dromannan agus glinn farsaing, air an snaigheadh ​​le seann aibhnichean, a lorg, a' toirt sealladh dhuinn air sealladh-tìre ro-eigh-shruthach. Tha an talamh iongantach seo, a tha a’ còmhdach sgìre a tha coltach ris a’ Bheilg no stàite Maryland, a’ dol air ais co-dhiù 14 millean bliadhna, a’ dol air ais ro reothadh Antarctica o chionn 34 millean bliadhna.

Tha an Dr Stiùbhart Jamieson, àrd-ollamh eigh-eòlas aig Oilthigh Durham agus co-stiùiriche an sgrùdaidh, a’ toirt cunntas air a’ cho-dhùnadh seo mar “dhealbh den àm a dh’ fhalbh. Tha feartan na cruth-tìre a' moladh gnàth-shìde mòran nas blàithe anns na seann linntean, a dh'fhaodadh a bhith coltach ri roinnean mar Patagonia an-diugh.

Ged a tha an clàr fosail a chaidh a lorg faisg air làrach an sgrùdaidh a’ toirt fianais air seann phoilean chraobhan pailme, tha fiosrachadh sònraichte mun fhiadh-bheatha eadar-mheasgte a bha uair a’ fuireach san àrainneachd seo fhathast cuibhrichte.

Fon deigh mhòr 2.2 km gu 3 km de thighead, tha fearann ​​​​dìomhair nach eil cho tuigseach ri uachdar Mars. Tha luchd-rannsachaidh a’ moladh gum faodadh drileadh tron ​​deigh gus sampallan cridhe grùid a thoirt a-mach doras fhosgladh gu bhith a’ lorg na tha air fhàgail de sheann fhlùraichean is ainmhidhean, a’ toirt seachad barrachd lèirsinn air mean-fhàs an Antartaig.

Chleachd an sgrùdadh ùr-nodha seo seallaidhean saideal ùr-nodha agus dàta radar drùidhteach deigh a chaidh a chruinneachadh bho thar-itealain, a’ nochdadh sealladh-tìre sònraichte tiodhlaichte a tha eadar-dhealaichte bho thoraidhean roimhe fo uachdar reòthte Antarctica. Thairis air milleanan de bhliadhnaichean, tha an cruth-tìre seo air a dhol tro atharrachadh air a chumadh le diofar phròiseasan geòlais, a’ gabhail a-steach sruthadh aibhnichean, gnìomhachd teactonaig, agus eigheachadh.

Tha eachdraidh Antartaig eadar-fhighte le briseadh mòr-roinn Gondwana, a bha a’ toirt a-steach mòr-thìrean an latha an-diugh leithid Afraga, Astràilia, Ameireaga a-Deas, agus fo-dhùthaich nan Innseachan. Tro tectonics truinnsear, mean air mhean dhealaich Antartaig bho na raointean talmhainn sin, a’ fàs aonaranach agus a’ leantainn gu na feartan geòlais sònraichte aige.

Aig àm nas blàithe ann an eachdraidh Antartaig, bha aibhnichean a’ sruthadh thairis air an t-sealladh-tìre ùr fosgailte, mu dheireadh a’ ruighinn oirthir mòr-thìreach a chaidh a chruthachadh fhad ‘s a bha na fearann ​​​​eile a’ gluasad às a chèile. Mar a bha an teòthachd a 'fuarachadh, chruthaich eigh-shruthan beaga air cnuic faisg air na h-aibhnichean, a' cur ri doimhneachadh glinn tro bhleith eigh-shruthan.

Tha an Dotair MacSheumais a' mìneachadh, mar a bha an deigh eigh-shruthach a' leudachadh, a' cruthachadh àrainneachd fhuarach eadar an deigh agus an sealladh-tìre, gun deach an t-seann tìr seo a ghlèidheadh. Airson 34 millean bliadhna iongantach, bha an cruth-tìre reòta ann an ùine, a’ nochdadh seallaidhean air àm a dh’ fhalbh.

