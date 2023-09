Deigh na Mara Antartaig a' bualadh air an ìre as ìsle, a' togail dhraghan mu bhuaidh atharrachadh clìomaid

Ràinig an ìre de dheigh mara timcheall air Antarctica na h-ìrean as ìsle sa gheamhradh, a rèir Ionad Nàiseanta Dàta Sneachda is Deighe na SA (NSIDC). Tha an leasachadh seo air draghan a thogail am measg luchd-saidheans a thaobh buaidh luathachaidh atharrachadh clìomaid ann an sgìre a’ phòla a deas. Faodaidh an lùghdachadh ann an còmhdach deigh mara buaidh mhòr a thoirt air beathaichean leithid penguins, a tha an urra ris an deigh airson briodadh agus àrach an cuid àl. A bharrachd air an sin, tha an lùghdachadh ann an solas na grèine air a nochdadh le deigh geal air ais don fhànais a’ cur ri blàthachadh na cruinne.

Air 10 Sultain, ràinig ìre deighe mara Antartaig an ìre as àirde aig 16.96 millean cilemeatair ceàrnagach, an ìre as ìsle sa gheamhradh bho thòisich clàran saideal ann an 1979. Tha seo a’ riochdachadh lùghdachadh de mu 1 millean cilemeatair ceàrnagach an taca ris a’ chlàr geamhraidh roimhe a chaidh a shuidheachadh ann an 1986. NSIDC senior thug an neach-saidheans Walt Meier cunntas air seo mar “bliadhna air leth soirbheachail.”

Ged a tha an Artaig air buaidh mhòr fhaighinn mar-thà mar thoradh air atharrachadh gnàth-shìde, le deigh na mara a’ dol sìos gu luath anns na deich bliadhna a dh’ fhalbh, chan eil a’ bhuaidh air deigh mara Antartaig air a bhith cho cinnteach. Ach, tha an gluasad o chionn ghoirid gu suidheachaidhean as ìsle san roinn air draghan a thogail am measg luchd-saidheans gum faodadh atharrachadh clìomaid a bhith ga nochdadh fhèin mu dheireadh san Antarctica.

Mhol sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh anns an iris Communications Earth and Environment na bu thràithe air a’ mhìos seo gu bheil blàthachadh teothachd a’ chuain, air a bhrosnachadh gu ìre mhòr le sgaoilidhean gasa taigh-glainne air adhbhrachadh le daoine, a’ cur ris a’ chrìonadh ann an ìrean deigh mara bho 2016. Tha an lorg seo a rèir an fheum air taighean-glainne a lùghdachadh. sgaoilidhean gas gus eag-shiostaman cugallach agus roinnean reòta den t-saoghal a dhìon.

Tha feum air tuilleadh sgrùdaidh agus sgrùdaidh gus làn thuigse fhaighinn air a’ bhuaidh a tha aig na h-ìrean deighe mara ìosal as àirde ann an Antarctica, ach tha e deatamach gun tèid ceumannan a ghabhail gus atharrachadh clìomaid a lasachadh agus na buaidhean àicheil air a’ phlanaid a lughdachadh.

stòran:

- Reuters