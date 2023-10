Sgeilpichean deigh san Antartaig a’ call meud aig ìre rabhaidh, taisbeanaidhean sgrùdaidh

Tha sgrùdadh ùr a’ cleachdadh dàta saideal air nochdadh gu bheil 40% de na sgeilpichean deighe air bhog aig Antarctica air a dhol sìos gu mòr ann an tomhas-lìonaidh thairis air na 25 bliadhna a dh’ fhalbh. Tha àite deatamach aig sgeilpichean-deighe Antartaig ann a bhith a' bunailteachadh eigh-shruthan na mòr-thìr agus a' slaodadh sìos an sruth dhan chuan. Ach, chan eil call deigh air a chuingealachadh ris na sgeilpichean air bhog ach tha e cuideachd a’ toirt a-steach àrdachadh ann an sruth eigh-shruthan bhon mhòr-thìr fhèin. Tha na co-dhùnaidhean air draghan a thogail am measg luchd-rannsachaidh, a tha a’ toirt cunntas air an t-suidheachadh mar “whammy dùbailte”.

Chleachd an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris ath-sgrùdaichte le co-aoisean Science Advances, 100,000 ìomhaigh radar saideal gus sgrùdadh a dhèanamh air 162 sgeilp deighe timcheall air Antarctica bho 1997 gu 2021. Sheall e gu bheil 71 de na sgeilpichean deighe sin air lùghdachadh mòr fhaicinn ann an tomhas-lìonaidh, a’ leigeil ma sgaoil timcheall air 67 trillean tonna meatrach de fhìor-uisge leaghte a-steach don chuan.

Dh’ fhaodadh an sruthadh fìor-uisge seo buaidh a thoirt air pàtrain cuairteachaidh cruinne le bhith a’ lughdachadh dùmhlachd uisge uachdar faisg air na pòlaichean, a’ cuingealachadh lughdachadh lughdachadh, agus a’ cur casg air cruthachadh uisge domhainn. Chan eil call deigh air a chuairteachadh gu cothromach air feadh na mòr-thìr, le taobh an iar Antarctica a’ fulang na call as motha air sgàth uisge blàth a’ bleith na sgeilpichean deighe bho shìos.

Tha Sgeilp Deighe Getz ann an oisean iar-dheas na mòr-thìr agus Sgeilp Deighe Eilean Pine, ri taobh eigh-shruth Thwaites “Doomsday”, gu sònraichte air call mòr fhaighinn. Air an làimh eile, tha Sgeilp Deighe Amery ann an uisgeachan frigideach an taobh an ear air deigh fhaighinn rè ùine an sgrùdaidh.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh a’ toirt seachad tuilleadh fianais air atharrachadh gnàth-shìde leantainneach, leis gu bheil an aimsir blàthachaidh a’ leantainn air adhart a’ cur ri ath-tharraing nan sgeilpichean deighe. Tha na call luathaichte sin a’ cur cuideam air an fheum èiginneach airson gnìomh cruinneil gus atharrachadh clìomaid a lasachadh agus eag-shiostam fìnealta Antarctica a dhìon.

Stòran: Adhartasan Saidheans, Buidheann Fànais na h-Eòrpa