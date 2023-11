Sealladh Ùr air Cruthachadh na gealaich agus mean-fhàs geòlais na Talmhainn

Tha luchd-saidheans air a bhith a’ deasbad o chionn fhada mu na suidheachaidhean co-cheangailte ri cruthachadh na gealaich, ach tha an teòiridh gnàthach a’ moladh gun tàinig e bho thubaist eadar an Talamh agus planaid timcheall air meud Mars. Ach, tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Nàdar a’ toirt dùbhlan don bheachd seo le bhith a’ moladh gum faighear fhathast na tha air fhàgail den tubaist seo ann an culaidh na Talmhainn.

Chleachd an sgrùdadh, air a stiùireadh le sgioba eadar-nàiseanta de luchd-saidheans, dòighean adhartach daineamaigs siùbhlach coimpiutaireachd gus sgrùdadh a dhèanamh air neo-riaghailteachdan faisg air cridhe na Talmhainn. Thathas a’ creidsinn gu bheil na neo-riaghailteachdan sin mar fhianais air an tubaist 4.5 billean bliadhna a dh’aois a thug breith air a’ ghealach. Bha rannsachadh roimhe a 'cuimseachadh gu sònraichte air an diosg sprùilleach a chaidh a chruthachadh ron ghealach, a' toirt aire do bhuaidh a 'bhuaidh air an Talamh fhèin.

Mhìnich an t-Àrd-ollamh Deng Hongping bho Amharclann Reul-eòlais Shanghai, a thòisich na dòighean daineamaigs siùbhlach àireamhach a chaidh a chleachdadh san sgrùdadh, gum faodadh an sealladh traidiseanta air a’ bhuaidh cruth-ghealach a tha a’ leantainn gu “homogenization” de chumadh na Talmhainn a bhith mearachdach. An àite sin, tha an sgrùdadh a 'moladh gun do dh' adhbhraich an tubaist ioma-ghnèitheachd taobh a-staigh culaidh na Talmhainn, a 'frithealadh mar inneal-brosnachaidh airson mean-fhàs geòlais na planaid.

Thathas a’ creidsinn gun do bhuail Theia, planaid meud Mars, ri cruth prìomhadail na Talmhainn, Gaia, a’ cruthachadh sprùilleach a thàinig còmhla mu dheireadh gus a’ ghealach a chruthachadh. Bha teòiridhean na bu thràithe a 'moladh gun robh a' ghealach gu ìre mhòr air a dhèanamh suas de stuth Theian fhad 'sa bha an Talamh a' cumail na tha air fhàgail de Gaian. Ach, tha rannsachadh às dèidh sin air coltas iongantach a nochdadh ann an co-dhèanamh na Talmhainn agus na gealaich.

Sheall sgrùdaidhean roimhe a rinn an t-Àrd-ollamh Deng Hongping gu bheil an fhallainn as ìsle den Talamh fhathast a’ gleidheadh ​​​​nas àirde de cho-dhèanamh sileaconach de stuth Gaian ro-bhuaidh. Tha an sgrùdadh as ùire a’ togail air na co-dhùnaidhean sin, a’ tabhann mìneachadh airson srathachadh rùsg na Talmhainn.

Mhol an Dr Qian Yuan bho Institiud Teicneòlais California gu bheil mion-sgrùdadh mionaideach air diofar shamhlaichean creige, còmhla ri modailean buaidh agus mean-fhàs nas fheàrr, a’ toirt cothrom do luchd-saidheans faighinn a-mach dè an stuth a th’ ann an Gaia agus Theia, a’ tilgeil solas air eachdraidh siostam na grèine a-staigh mar gu h-iomlan.

A bharrachd air an sin, tha an rannsachadh seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air cruthachadh agus comas-còmhnaidh exoplanets taobh a-muigh ar siostam grèine. Le bhith a’ sgrùdadh mean-fhàs geòlais na Talmhainn mar thoradh air tubaist mhòr, faodaidh luchd-saidheans brosnachadh fhaighinn airson tuigse fhaighinn air siostaman planaid eile.

CÀBHA

Dè an teòiridh àbhaisteach a thaobh cruthachadh na gealaich?

Tha an teòiridh gnàthach a’ moladh gun deach a’ ghealach a chruthachadh nuair a bhuail planaid meud Mars, ris an canar Theia, ri cruth prìomhadail na Talmhainn, Gaia.

Ciamar a tha an sgrùdadh o chionn ghoirid a’ toirt dùbhlan don tuigse thraidiseanta air buaidh cruthachadh na gealaich?

Tha an sgrùdadh o chionn ghoirid a 'moladh nach do dh' adhbhraich an tubaist eadar an Talamh agus Theia gu measgachadh iomlan de stuthan, mar a bhathas a 'creidsinn roimhe. An àite sin, tha na tha air fhàgail den tubaist seo fhathast ri lorg ann an culaidh na Talmhainn, a’ cur ri mean-fhàs geòlais na planaid.

Dè a sheall sgrùdaidhean roimhe leis an Ollamh Deng Hongping mu dheidhinn culaidh na Talmhainn?

Sheall sgrùdaidhean roimhe gu bheil stuth Gaian ro-bhuaidh ann an culaidh ìosal na Talmhainn, air a chomharrachadh le co-dhèanamh silicon nas àirde, a chuidicheas le bhith a’ mìneachadh srathachadh rùsg na Talmhainn.

Dè na seallaidhean a gheibhear bho bhith a’ sgrùdadh mean-fhàs geòlais na Talmhainn?

Tha a bhith a’ sgrùdadh mean-fhàs geòlais na Talmhainn mar thoradh air mòr-thubaist a’ toirt sealladh luachmhor air mar a tha exoplanets a’ cruthachadh agus a’ fuireach taobh a-muigh ar siostam grèine. Tha an rannsachadh seo a’ toirt brosnachadh airson tuigse fhaighinn air siostaman planaid eile.