Sealladh neo-chinnteach: Solar Eclipse Annular Thar Ameireaga a Tuath

Thug an eclipse grèine annular o chionn ghoirid air 14 Dàmhair, 2023, sealladh iongantach dha luchd-amhairc speur air an Talamh. Ghlac Amharclann Cruinne NASA sealladh saideal tarraingeach den tachartas, a’ soilleireachadh an sgàil a chaidh a thilgeil thairis air Ameireaga a-Tuath fhad ‘s a bha a’ ghealach a ’còmhdach na grèine gu ìre.

Bidh eclipse annular a’ tachairt nuair a bhios a’ ghealach a’ dol seachad air beulaibh na grèine, ach tha an astar aice bhon Talamh a’ cur casg air bho bhith a’ falach na grèine gu tur. Rè an tachartais seo, tha a 'ghealach aig no faisg air an astar as fhaide air falbh bhon Talamh, ris an canar an apogee. Tha seo a 'ciallachadh gu bheil a' ghealach a 'nochdadh nas lugha anns na speuran agus a' leigeil le oirean na grèine a bhith follaiseach, a 'cruthachadh fàinne dearg-orains iongantach ris an canar "ring of fire".

Thòisich an eclipse annular ann an Oregon mu 9:13m agus chaidh e air adhart thairis air Nevada, Utah, Arizona, Colorado, New Mexico, Texas, agus Camas Mheagsago. Ach, tha NASA a’ nochdadh gum bi eclipse grèine iomlan ri fhaicinn bho Texas gu Maine air 8 Giblean, 2024, a ’toirt seachad iongantas celestial eadhon nas cudromaiche dha luchd-amhairc nan speuran.

Chaidh an ìomhaigh iongantach den solar eclipse a ghlacadh le neach-ìomhaigh EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) NASA air bòrd Amharclann Gnàth-shìde Deep Space. Tha an Amharclann Gnàth-shìde Deep Space na oidhirp cho-obrachail eadar NASA, an National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), agus Feachd Adhair na SA.

Is e tachartas iongantach a th’ ann a bhith a’ faicinn solar eclipse a chuireas nar cuimhne na tachartasan nèamhaidh iongantach a tha a’ tachairt timcheall oirnn. Tha an sealladh saideal seo den eclipse grèine annular thairis air Ameireaga a Tuath a’ toirt sealladh dhuinn air bòidhchead agus mòrachd ar cruinne-cè.

stòran:

- Creideas Ìomhaigh: Amharclann Cruinne NASA