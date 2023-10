Eclipse Solar Annular iongantach ri ghabhail Disathairne seo tighinn

Tha Stargazers agus speuradairean a-staigh airson cuirm Disathairne seo tighinn leis gu bheil dùil gun tachair eclipse grèine annular. Bidh an t-iongantas cosmach seo ri fhaicinn ann am pàirtean de na SA, Mexico, Ameireaga a-Deas agus Meadhan Ameireagaidh, leis na SA a’ faighinn eòlas air co-dhiù pàirt eclipse. Bidh eclipse annular a’ tachairt nuair a bhios a’ Ghealach a’ dol seachad eadar an Talamh agus a’ Ghrian, a’ dùnadh a-mach a’ mhòr-chuid de sholas na grèine, ach chan ann gu h-iomlan. Bidh seo a’ cruthachadh fàinne tana, no annulus, de sholas, a’ ciallachadh gur e eclipse annular a chanar ris an tachartas. Eu-coltach ri solar eclipse iomlan, a leigeas le luchd-amhairc an Corona fhaicinn, tha eclipse grèine annular nas teirce agus a’ tabhann eòlas lèirsinneach gun samhail.

Bidh slighe eclipse 14 Dàmhair a’ spangachadh raon farsaing, a’ taisbeanadh diofar chothroman seallaidh a rèir d’ àite. Chì an fheadhainn a tha taobh a-staigh slighe an annularity làn bhuaidh “fàinne teine", agus gheibh sgìrean faisg air làimh eòlas air pàirt eclipse. Tha e deatamach planadh air adhart agus àite seallaidh iomchaidh a lorg air falbh bho sholais a’ bhaile agus togalaichean àrda gus am bi sealladh soilleir de na speuran aig àm an eclipse.

Tha e cudromach toirt fa-near gum faod coimhead gu dìreach air a’ Ghrian, eadhon aig àm eclipse, fìor mhilleadh sùla no dall adhbhrachadh. Gus an eclipse grèine cearcallach fhaicinn gu sàbhailte, bu chòir uidheamachd dìon leithid glainneachan eclipse ceadaichte no proiseactair pinhole a chleachdadh. Thathas cuideachd a’ moladh a bhith an làthair aig tachartasan seallaidh poblach air an cur air dòigh le clubaichean agus buidhnean speuradaireachd, a’ dèanamh cinnteach gum bi eòlas sàbhailte agus tlachdmhor dha na h-uile.

