An Annular Solar Eclipse 2023: Molaidhean sàbhailteachd dha luchd-amhairc

Thathas an dùil gun cuir an eclipse grèine annular de 2023 iongnadh air luchd-amhairc air 14 Dàmhair, a’ cruthachadh taisbeanadh celestial drùidhteach ris an canar gu cumanta eclipse “fàinne teine”. Mar a bhios a 'ghealach a' dol eadar an Talamh agus a 'Ghrian, tha iongantas lèirsinneach iongantach a' tachairt. Ach, tha e deatamach prìomhachas a thoirt do shàbhailteachd nuair a choimheadas tu air an tachartas seo gus do lèirsinn a dhìon.

Bidh eclipse grèine annular a’ tachairt nuair a tha a’ Ghealach a’ co-thaobhadh ris a’ Ghrian agus an Talamh ach tha i aig an ìre as fhaide air falbh bhon phlanaid againn no faisg air. Tha suidheachadh na gealaich a 'ciallachadh gu bheil e a' nochdadh nas lugha na a 'Ghrian, a' leantainn gu cruthachadh tarraingeach coltach ri fàinne ris an canar "ring of fire". Tha e riatanach a bhith mothachail gu feumar a bhith faiceallach a bhith a’ coimhead eclipse grèine, ge bith a bheil e annular no eile.

Tha Lance Bass, pearsa ainmeil, air tighinn còmhla ri NASA gus molaidhean sàbhailteachd luachmhor a thoirt do luchd-amhairc. Tha Bass a’ daingneachadh gum faod a bhith a’ coimhead air a’ ghrèin gu dìreach aig àm eclipse annular, no eclipse grèine sam bith airson sin, a bhith cronail dha na sùilean. Chan eil glainneachan-grèine cunbhalach a 'toirt seachad dìon gu leòr. An àite sin, tha feum air glainneachan eclipse sònraichte. Feumaidh na glainneachan sin coinneachadh ri inbhe eadar-nàiseanta ISO 12312-2 gus dèanamh cinnteach gu bheil iad a’ tabhann dìon iomchaidh.

Seach nach eil glainneachan eclipse rim faighinn gu furasta. Anns a 'chùis sin, thathas a' moladh gu làidir do luchd-amhairc gun a bhith a 'feuchainn ri coimhead gu dìreach air a' Ghrian. An àite sin, faodar dòighean seallaidh neo-dhìreach, leithid cruthachadh proiseactair pinhole, a chleachdadh. Le bhith a’ cleachdadh cairt clàr-amais le toll beag agus gad shuidheachadh fhèin leis a’ Ghrian air an druim, tha e comasach dealbh den eclipse a chuir air uachdar faisg air làimh, a’ toirt cothrom coimhead gu sàbhailte.

Tha NASA a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha dìon sùla ceart, gu sònraichte nuair a bhios tu a’ cleachdadh innealan optigeach leithid camarathan, teileasgopan, no prosbaig gus eclipses grèine pàirt no cearcallach fhaicinn. Faodaidh na ghathan grèine dùmhail losgadh tro shìoltachain, a’ leantainn gu droch leòn sùla.

Mar a bhios tu ag ullachadh airson a bhith a’ faicinn eclipse grèine annular 2023, cuimhnich prìomhachas a thoirt do shàbhailteachd agus dìon do shùilean a’ cleachdadh na dòighean agus an uidheamachd a thathar a’ moladh. Faigh tlachd às an tachartas celestial iongantach fhad ‘s a ghlèidheas tu do lèirsinn airson iongantasan na cruinne san àm ri teachd.

