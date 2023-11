Sealladh Ùr air Eachdraidh Speactroscopaidh Crathaidh agus Atamach

Tha speactroscopaidh crathaidh agus atamach nan dà mheur de dhòighean tomhais anailis a tha air a bhith air leth cudromach ann a bhith ag adhartachadh tuigse saidheansail agus adhartas teicneòlach. Tha na raointean sin an urra ri sgrùdadh air crith agus eadar-obrachadh dadaman agus moileciuilean gus seallaidhean fhaighinn air an sgrìobhadh agus an giùlan.

Aig deireadh an 19mh linn, chuir luchd-saidheans lèirsinneach leithid am Morair Rayleigh agus Seumas Clerk Maxwell an bunait airson sgrùdadh air crithidhean moileciuil. Ach, b’ e na leasachaidhean tràth san 20mh linn a thug an raon air adhart gu fìrinneach. Leasaich WW Coblentz, neach-saidheans adhartach, a’ chiad speactrophotometer infridhearg prism, a dh’ atharraich speactroscopaidh infridhearg. Nochd an obair ùr-nodha aige gu bheil buidhnean moileciuil sònraichte a’ gabhail a-steach tonnan fo-dhearg ann an dòigh a ghabhas ath-aithris, a’ suidheachadh an àrd-ùrlar airson tuilleadh adhartais san raon.

Chaidh Raman spectroscopy, meur riatanach eile de speactroscopaidh crith, a leasachadh le CV Raman agus an oileanach aige, KS Krishnan, ann an 1928. Fhuair Raman an Duais Nobel ann am Fiosaigs ann an 1930 nuair a lorg iad buaidh Raman. iongantas ùr airson sgapadh aotrom/fluorescence a thug seachad seallaidhean luachmhor air structaran atamach agus moileciuil.

Thar nam bliadhnaichean, tha speactroscopaidh crith air a thighinn air adhart, mar thoradh air adhartasan ann an ionnstramaid, dòighean samplachaidh, agus dòighean sgrùdaidh dàta. Rinn leasachadh spectrometers infridhearg Fourier-transform (FT-IR) ann am meadhan an 20mh linn cruth-atharrachadh air an raon, a’ comasachadh tomhas nas mionaidiche agus nas luaithe de choimeasgaidhean organach agus neo-organach. An-diugh, tha luchd-rannsachaidh thar diofar chuspairean, leithid ceimigeachd, bith-eòlas, agus saidheans stuthan, an urra ri speactroscopaidh crith gus faighinn a-mach iom-fhillteachd structaran moileciuil agus an cleachdadh.

A thaobh speactroscopaidh atamach, tha eachdraidh bheairteach aige a tha a’ dol air ais chun 19mh linn. Bha luchd-saidheans mar Robert Wilhelm Eberhard von Bunsen agus Gustav Robert Kirchoff gu mòr an sàs ann a bhith a’ leasachadh dòighean sgrùdaidh speactram atamach agus speactroscop, a’ ceadachadh eileamaidean ùra a lorg agus a bhith a’ coimhead air loidhnichean speurail gun samhail a tha air an sgaoileadh le dadaman togarrach. Thàinig speactroscopaidh sgaoilidhean atamach lasair (AES) agus speactroscopaidh in-ghabhail atamach (AAS) gu bhith nan dòighean stèidheachaidh san raon, a’ fosgladh dhorsan gu tagraidhean ann am mion-sgrùdadh àrainneachd agus reul-fhiosaig.

Chuir adhartasan ann am meadhan an 20mh linn, leithid plasma ceangailte le inductively (ICP) agus ICP còmhla ri mòr-speactrometry (ICP-MS), gu mòr ri cugallachd, mionaideachd, agus iomchaidheachd speactroscopaidh atamach. An-diugh, tha speactroscopaidh atamach fhathast na inneal riatanach ann an grunn raointean, a’ gabhail a-steach saidheans stuthan agus mion-sgrùdadh ceimigeach.

Tha eachdraidh speactroscopaidh crith-thalmhainn agus atamach na theisteanas air fulangas agus innleachdas an luchd-saidheans a leag bunait airson nan raointean sin. Tha na lorgan agus na h-innleachdan aca a’ leantainn air adhart a’ cumadh ar tuigse air saoghal moileciuil agus a’ stiùireadh adhartasan teicneòlach. Le bhith a’ cleachdadh cumhachd speactroscopaidh, tha luchd-rannsachaidh a’ putadh crìochan eòlas saidheansail agus a’ fosgladh chothroman ùra thar raon de ghnìomhachasan.

FAQ:

C: Dè a th’ ann an speactroscopaidh crith?

A: Is e dòigh tomhais anailis a th’ ann an speactroscopaidh crathaidh a bhios a’ dèanamh anailis air crithidhean dadaman agus mholacilean gus an cothlamadh a thuigsinn.

C: Ciamar a chuir WW Coblentz ri raon speactroscopaidh crith?

A: Leasaich WW Coblentz a’ chiad speactrophotometer infridhearg prism, a dh’ atharraich speactroscopaidh infridhearg le bhith a’ comharrachadh buidhnean moileciuil sònraichte a bhios a’ gabhail a-steach tonnan fo-dhearg.

C: Dè a th 'ann an speactroscopaidh atamach?

A: Tha speactroscopaidh atamach na mheur de cheimigeachd anailis a bhios a’ sgrùdadh eadar-obrachadh dadaman le rèididheachd electromagnetic gus seallaidhean fhaighinn air an sgrìobhadh agus an giùlan.

C: Cò na prìomh luchd-saidheans ann an raon speactroscopaidh atamach?

F: Chuir luchd-saidheans mar Robert Wilhelm Eberhard von Bunsen agus Gustav Robert Kirchoff gu mòr ri leasachadh dòighean speactroscopaidh atamach san 19mh linn.

C: Ciamar a tha spectroscopy air a thighinn air adhart anns na bliadhnachan mu dheireadh?

A: Tha Spectroscopy air buannachd fhaighinn bho adhartasan ann an ionnsramaid, dòighean samplachaidh, agus dòighean sgrùdaidh dàta, a’ leantainn gu tuigse nas doimhne air structaran moileciuil agus an cleachdadh ann an diofar chuspairean saidheansail.