Lattice Anisotropic a’ nochdadh comasan ùra ann an Nanophotonics Chiral

Tha còiridheachd, seilbh neo-chunbhalachd a tha ag eadar-dhealachadh nì bhon ìomhaigh sgàthan aige, na bhun-bheachd bunaiteach ann an grunn raointean saidheansail. Ann an raon nanophotonics, tha e fhathast na dhùbhlan mòr a bhith a’ coileanadh eadar-obrachaidhean làidir chiral ann an cuspair solais. Ach, tha rannsachadh o chionn ghoirid air a stiùireadh leis an Dotair Li Guangyuan aig Institiud Teicneòlais Adhartach Shenzhen (SIAT), Acadamaidh Saidheansan Shìona, air dòigh ùr-ghnàthach a nochdadh gus cirality làidir a bhrosnachadh ann an uachdar-meatair tro bhith a’ cleachdadh structaran leusair anisotropic.

Anns an sgrùdadh aca a chaidh fhoillseachadh ann an Lèirmheasan Laser & Photonics, dh’ fhoillsich a’ bhuidheann rannsachaidh na freagairtean cumhachdach chiroptical mar thoradh air rèiteachaidhean leusair anisotropic. Le bhith a’ briseadh a’ cho-chothromachd bho àm gu àm anns na stiùiridhean x- agus y-fhad ‘s a bha iad a’ cumail suas co-chothromachd sgàthan nan nanostructures, bha e comasach dhaibh chirality planar làidir a ghineadh gun a bhith a’ toirt buaidh air a’ bhàillidh càileachd (bàillidh Q).

Fo thachartas àbhaisteach, bha an metasurface silicon a’ taisbeanadh modh planar chiral le dichroism cruinn (CD) de 0.37 agus factar Q de 1220. Bha am bàillidh Q seo grunn thursan nas àirde na an ìre de metasurfaces stàite planar continuum (BIC). A bharrachd air an sin, thug an luchd-rannsachaidh fa-near gum faodadh soidhne luach an CD a bhith air a thionndadh le bhith ag atharrachadh na h-ùine lattice anns an t-slighe x an coimeas ri sin ann an stiùireadh y. Tha an sùbailteachd seo ann a bhith a’ gleusadh an fhreagairt chiral a’ fosgladh slighean ùra airson innealan chiroptical a dhealbhadh leis na feartan a tha thu ag iarraidh.

Tha an t-adhartas na laighe ann a bhith a’ cleachdadh ath-shuidheachadh uachdaran uachdar (SLRn), a tha ag èirigh bhon cheangal ciallach eadar resonances ionadail agus neo-riaghailteachd Rayleigh. Tha SLRn a’ tabhann comas speactra sàr-mhath agus an comas casg a chuir air in-ghabhail agus call rèididheachd. Le bhith a’ faighinn buannachd às na togalaichean sin, bha e comasach don luchd-rannsachaidh CD samhlachail as àirde de 0.86 agus factar Q cho àrd ri 1700 a choileanadh.

Tha buaidh mhòr aig na co-dhùnaidhean air diofar thagraidhean, a’ gabhail a-steach mothachadh chiral agus modhan aghaidh tonn. Tha comas aig na h-uachdaranan àrd-Q agus làidir chiroptical a chaidh a leasachadh le sgioba an Dotair Li ath-nuadhachadh a dhèanamh air raon nanophotonics chiral, a’ fuasgladh na slighe airson adhartasan ann an mothachadh chiral bith-cheimiceach, sgaoileadh chiral no lasadh, agus freagairtean neo-loidhneach chiral.

FAQ:

C: Dè a th 'ann an chirality?

F: Tha còiridheachd a’ toirt iomradh air seilbh nì nach urrainn a bhith aig an aon àm ris an ìomhaigh sgàthan aige le eadar-theangachadh no cuairteachadh.

C: Dè a th’ ann am metasurfaces?

A: Is e structaran fo-tonn-tonn fuadain a th’ ann am metasurfaces a leigeas le smachd mionaideach a dhèanamh air eadar-obrachaidhean cuspair aotrom.

C: Dè am bàillidh càileachd (Q factor)?

A: Tha am bàillidh càileachd na thomhas air èifeachdas stòradh lùth agus sgaoileadh ann an siostam athshondach.

C: Dè a th’ ann an resonances uachdaran uachdar (SLRs)?

A: Tha resonances uachdaran uachdar nan ceanglaichean ciallach eadar ath-shuidheachadh ionadail agus neo-riaghailteachd Rayleigh, a’ toirt seachad sùbailteachd speactra agus a’ lughdachadh call ann an siostaman electromagnetic.

C: Dè na h-iarrtasan a dh’ fhaodadh a bhith aig àrd-Q agus uachdar-meata chiroptical làidir?

F: Tha tagraidhean gealltanach aig na meata-uachdair sin ann an mothachadh chiral agus modhan aghaidh tonn.