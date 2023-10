Adhartasan iongantach ann an seann theicneòlas fiodha

By

Bidh mòran dhaoine gu tric a’ cur às do theicneòlasan nas sine mar phrìomhachas, gan coimeas ri Linn na Cloiche. Ach, tha toraidhean arc-eòlais o chionn ghoirid a’ toirt dùbhlan don bheachd seo le bhith a’ toirt seachad fianais mun chleachdadh as tràithe a tha aithnichte de theicneòlas fiodha, a’ dol air ais o chionn 476,000 bliadhna. Tha na chaidh a lorg aig Eas Kalambo ann an Zambia a’ toirt a-steach structar fiodha, diofar stuthan ealain, agus fianais air cleachdadh innealan.

Tha cudromachd nan co-dhùnaidhean sin na laighe ann an comas iongantach hominins tràth gus fiodh a lorg agus a chumadh le innealan gus chan e a-mhàin innealan a chruthachadh iad fhèin ach cuideachd structaran sòlaimte. Tha seo a’ toirt dùbhlan do ar tuigse mu stuthan seasmhach a chaidh a chleachdadh aig Tràth Linn na Cloiche agus a’ tilgeil solas air comasan ar seann chàirdean.

Tha sgrùdadh arc-eòlais an urra ris na tha air fhàgail le comainn san àm a dh’ fhalbh, agus gu traidiseanta tha ar n-eòlas air a bhith claon a dh’ ionnsaigh stuthan a tha air a bhith beò tro dheuchainn ùine. Anns a' chùis seo, tha fiodh gu math tearc ann an tasgaidhean bho Linn na Cloiche Tràth air sgàth 's gu bheil e marbhtach. Mar sin, tha lorg cleachdadh fiodha a dh’aona ghnothach o chionn còrr air 400,000 bliadhna a’ toirt seachad fianais chruaidh air a chleachdadh tràth ann an teicneòlas.

Tha na co-dhùnaidhean sin cuideachd a’ toirt dùbhlan don t-sealladh sreathach air adhartas daonna, a tha a’ gabhail ris gu bheil daoine an latha an-diugh nas fheàrr na an fheadhainn a bh’ ann roimhe a thaobh sòghalachd teicneòlach. Tha cleachdadh fiodh a dh’aona ghnothach mar stuth togail a’ soilleireachadh na buannachdan a dh’ fhaodadh a bhith aig “teicneòlasan air ais” a thaobh seasmhachd àrainneachd. Tha fiodh, eu-coltach ri stuthan an latha an-diugh, marbhtach agus a’ leigeil a-mach nas lugha de ghasaichean taigh-glainne aig àm cinneasachaidh.

Ged a tha cunnartan co-cheangailte ri bhith a’ cleachdadh fiodh, leithid teine ​​is lobhadh, tha e soilleir gun robh tuigse dhomhainn aig ar sinnsearan air na stuthan mun cuairt orra agus gun tug iad cùram dhan àrainneachd aca. Le bhith ag aithneachadh luach stuthan traidiseanta agus dòighean togail, is urrainn dhuinn obrachadh a dh’ionnsaigh àm ri teachd nas seasmhaiche.

Gu crìch, tha na lorgaidhean ùr-nodha seo aig Kalambo Falls a’ toirt dùbhlan don tuigse a th’ againn air seann theicneòlas agus a’ sealltainn gu bheil “Linn na Coille” ann a tha ro Linn na Cloiche. Le bhith a’ sgrùdadh an ama a dh’ fhalbh, is urrainn dhuinn leasanan luachmhor ionnsachadh mu chleachdaidhean seasmhach agus luach a chuir air innleachdas ar seann chàirdean.

Stòran: An Còmhradh

Mìneachaidhean:

Hominins: Seann chàirdean daonna a bha beò ro dhaoine an latha an-diugh.

Arc-eòlas: Sgrùdadh air eachdraidh a’ chinne-daonna tro na tha air fhàgail de chomainn san àm a dh’ fhalbh.

Tràth Linn na Cloiche: An ìre as tràithe de leasachadh daonna, a’ dol bho chionn ceithir millean bliadhna gu 300,000 bliadhna air ais.

meatach: Stuthan a bhios a’ lobhadh no a’ milleadh thar ùine.

Gasaichean taigh-glainne: Gasaichean a chuireas ri buaidh taigh-glainne agus atharrachadh clìomaid.

Seasmhachd àrainneachd: Cleachdaidhean a nì cinnteach à mathas na h-àrainneachd nàdarra san fhad-ùine.

Stuth togail: Stuthan air an cleachdadh airson structaran a thogail.

Seasmhach: Cleachdaidhean no dòighean a dh’fhaodar a chumail suas gun a bhith a’ lughdachadh ghoireasan no a’ dèanamh cron air an àrainneachd.