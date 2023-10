Eachdraidh Falaichte Cruth-tìre Subglacial Antarctica air fhoillseachadh

Tha sgrùdadh ùr-nodha o chionn ghoirid air a stiùireadh le Oilthigh Durham air seann chruth-tìre ann an cruth aibhne fhoillseachadh fo sgàile deighe mòr Antartaig an Ear. Le bhith a’ cleachdadh dàta saideal agus dòighean fuaim mac-talla-rèidio, rannsaich luchd-rannsachaidh eachdraidh Antarctica, a’ tilgeil solas air eachdraidh an duilleag-deighe agus a fhreagairt do atharrachadh clìomaid.

A’ còmhdach farsaingeachd farsaing de 32,000 cilemeatair ceàrnagach, tha an cruth-tìre ùr seo a chaidh a lorg a’ toirt sealladh dhuinn air àm nuair a thug aibhnichean cumadh air an sgìre o chionn còrr is 14 millean bliadhna. Gu h-iongantach, tha e timcheall air 34 millean bliadhna ro thoiseach cruthachadh deigh Antartaig an Ear. Tha an cruth-tìre air a dhèanamh suas de ghlinn agus dromannan a tha coltach ann am meud ris an fheadhainn a lorgar ann an ceann a tuath na Cuimrigh, RA, a’ nochdadh amannan fada de sheasmhachd teodhachd san raon a chaidh a sgrùdadh, leis nach robh e fhathast gu ìre mhòr gun suathadh le deigh a’ cuairteachadh.

Tha an t-Àrd-ollamh Stiùbhart MacSheumais, prìomh ùghdar an sgrùdaidh, a’ cur cuideam air a’ phàirt chudromach a th’ aig a’ chruth-tìre falaichte seo ann a bhith a’ riaghladh sruth-deighe agus a’ dèiligeadh ri atharrachadh clìomaid. Bidh e a’ dèanamh coimeas eadar an talamh dìomhair fo Duilleag Deighe Antartaig an Ear gu uachdar Mars a thaobh ar cuid eòlais cuibhrichte.

Tha buaidh aig an lorg chudromach seo air saidheans gnàth-shìde leis gu bheil e a’ nochdadh, a dh’ aindeoin a bhith a’ tilleadh air ais le duilleagan deighe aig amannan nas blàithe, gun do dh’ fhan an roinn shònraichte seo gu math seasmhach. Tha an t-eòlas seo deatamach airson ro-innse mar a dh’ fhaodadh an duilleag deighe dèiligeadh ri blàthachadh na gnàth-shìde an-dràsta agus san àm ri teachd.

Tha an t-Àrd-ollamh Niall Ros à Oilthigh Newcastle, a tha na cho-ùghdar air an sgrùdadh, ag innse gu bheil an lorg “falaichte ann an sealladh soilleir” airson grunn bhliadhnaichean. Tha e a’ tabhann seallaidhean luachmhor air eachdraidh thràth is fad-ùine Duilleag Deighe Antartaig an Ear, a bharrachd air a fhreagairt a dh’ fhaodadh a bhith aige air atharrachaidhean gnàth-shìde san àm ri teachd.

Tha an t-adhartas seo a’ togail air obair a rinn an aon sgioba rannsachaidh agus co-oibrichean roimhe, a lorg raointean bheanntan falaichte, siostaman canyon, agus lochan fo deigh Antartaig. Tha e a’ daingneachadh a’ phàirt chudromach a tha aig ìomhaighean saideal agus fuaim-reidio ann a bhith a’ nochdadh nan cruthan-tìre fo-deighe sin.

Gu deatamach, tha an lorg seo a’ nochdadh gum faodadh tuilleadh chruthan-tìre nach deach a lorg a bhith falaichte fo Duilleag Deighe Antartaig an Ear. Tha an t-Àrd-ollamh Jamieson a’ dearbhadh gu bheil rannsachadh leantainneach air an talamh fhalaichte seo a’ dol air adhart gus beàrnan ann an sgrùdaidhean a lìonadh agus gus ar tuigse a dhoimhneachadh air mar a tha an duilleag-deighe agus an cruth-tìre fon talamh air a thighinn air adhart thar ùine.

Bha pàirt deatamach aig buidhnean leithid Comhairle Sgrùdaidh Àrainneachd Nàdarra Rannsachadh is Ùr-ghnàthachaidh na RA (NERC), Stèidheachd Saidheans Nàiseanta na SA (NSF), agus NASA ann a bhith a’ toirt taic don sgrùdadh seo, a’ toirt seachad am maoineachadh riatanach airson cruinneachadh dàta agus rannsachadh.

Tha na co-dhùnaidhean bho dhomhainn taobh a-staigh Antartaig a’ leantainn air adhart a’ fuasgladh eachdraidh gnàth-shìde na Talmhainn, a’ tabhann seallaidhean luachmhor air na dùbhlain a dh’ fhalbh agus san àm ri teachd. Bidh na seann aibhnichean a bha uair a’ sruthadh fon deigh gar stiùireadh ann a bhith a’ tuigsinn agus a’ dèiligeadh ri saoghal a tha ag atharrachadh.

CÀBHA

Dè a nochd an sgrùdadh le Oilthigh Durham air Antarctica?

Lorg an sgrùdadh air a stiùireadh le Oilthigh Durham seann chruth-tìre aibhne a bha falaichte fo uachdar deigh Antartaig an Ear. Tha an cruth-tìre, a tha a’ dol thairis air farsaingeachd de 32,000 cilemeatair ceàrnagach, a’ nochdadh gun tug aibhnichean cumadh air an sgìre o chionn còrr is 14 millean bliadhna, a’ tighinn ro thoiseach cruthachadh an duilleag-deighe timcheall air 34 millean bliadhna.

Dè tha an lorg seo a’ ciallachadh airson saidheans gnàth-shìde?

Tha lorg an t-seann chruth-tìre fo-eigh-shruthach ann an Antartaig a’ toirt sealladh dhuinn air seasmhachd na sgìre san àm a dh’ fhalbh a dh’aindeoin crìonadh nan duilleagan deighe aig amannan nas blàithe. Tha an t-eòlas seo deatamach airson ro-innse mar a dh’ fhaodadh an duilleag deighe freagairt a thoirt do bhlàthachadh gnàth-shìde leantainneach agus san àm ri teachd.

Dè cho cudromach sa tha an sealladh-tìre falaichte seo fo Duilleag Deighe Antartaig an Ear?

Tha pàirt chudromach aig an t-sealladh-tìre falaichte ann a bhith a’ riaghladh sruth-deighe agus a’ tuigsinn freagairt na duilleig-deighe ri atharrachadh clìomaid. Tha e a’ tabhann fiosrachadh luachmhor mu eachdraidh thràth is fad-ùine Duilleag Deighe Antartaig an Ear agus mar a dh’ fhaodadh e freagairt ri atharrachaidhean gnàth-shìde san àm ri teachd.

Ciamar a chaidh an sgrùdadh a dhèanamh?

Chleachd an sgrùdadh dàta saideal agus dòighean fuaim mac-talla rèidio gus sgrùdadh a dhèanamh air an t-sealladh-tìre falaichte fo dhuilleag-deighe an Ear Antartaig. Thug seo cothrom don luchd-rannsachaidh an t-seann chruth-tìre aibhne a lorg agus sealladh fhaighinn air cruthan-tìre fo-eigh-shruthach Antarctica.