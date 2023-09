Lorg seann ro-ruitheadairean cealla eanchainn ann am beathaichean sìmplidh

Tha luchd-rannsachaidh às an Spàinn agus às a’ Ghearmailt air lorg iongantach a dhèanamh ann am beathaichean sìmplidh ris an canar placozoans, a tha a’ nochdadh gur dòcha gun tàinig na blocaichean togail de na ceallan eanchainn againn o chionn billeanan bhliadhnaichean. Tha placozoans, creutairean beaga coltach ri gràn gainmhich, nam fàs-bheairtean prìomhadail anns a bheil diofar sheòrsaichean de cheallan agus aig nach eil buill-bodhaig. Bha iad a’ fuireach ann an eu-domhainn blàth nan cuantan timcheall air 800 millean bliadhna air ais, far an robh iad ag ithe microbes agus lìonanaich.

Lorg an luchd-rannsachaidh, air a stiùireadh le bith-eòlaiche cealla Sebastián Najle bhon Ionad airson Riaghladh Genomic, ceallan sònraichte ann am placozoans a tha a’ nochdadh coltas iongantach ri neurons a lorgar ann am fàs-bheairtean nas iom-fhillte. Bidh na ceallan sin, ris an canar ceallan peptidergic, a ’leigeil a-mach comharran peptide gus giùlan placozoans a cho-òrdanachadh, dìreach mar a bhios neurons ann am beathaichean eile. Ged nach eil na ceallan placozoan nan neurons làn-leasaichte, tha iad nan clach-cheum mean-fhàs cudromach.

Tro sgrùdadh ginteil agus sgrìonadh microscopach, chomharraich an sgioba 14 diofar sheòrsaichean de cheallan peptide ann am placozoans. Bidh na ceallan a’ roinn cuid de na h-aon ghinean ris na neurons againn fhèin, ach chan eil cuid de cho-phàirtean sònraichte ann a dh’ fheumar airson comharran dealain fhaighinn agus a ghineadh. An àite sin, bidh iad a’ cleachdadh pròtanan receptor ris an canar GPCRs gus teachdaireachdan ceimigeach fhaighinn, a tha cumanta air feadh diofar sheòrsaichean cealla bheathaichean.

Gu h-inntinneach, tha na ceallan seo a tha a’ leigeil ma sgaoil peptide air an glèidheadh ​​gu mòr ann am placozoans ach chan eil iad ann am beathaichean tràth eile leithid spongan agus jellies cìr. Tha seo a’ nochdadh gu bheil mean-fhàs cheallan dìomhair peptide ro leasachadh cheallan eile coltach ri neuron. Bidh an luchd-rannsachaidh cuideachd a’ togail cheistean inntinneach mu thùs mean-fhàs neurons. An do dh’ fhàs neurons aon uair agus an uairsin dealachadh, no an tàinig iad air adhart grunn thursan aig an aon àm?

Tha tuigse air mar a bhios ceallan ag atharrachadh agus ag atharrachadh thar ùine deatamach airson sgeulachd mean-fhàs beatha fhuasgladh. Tha dìomhaireachdan inntinneach aig placozoans, còmhla ri beathaichean modail neo-thraidiseanta eile leithid ctenophores agus spongan, nach eil luchd-saidheans ach dìreach a’ faighinn a-mach.

Stòr: Cell