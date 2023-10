Dh'fhaodadh microbes a mhaireas air mèinnean fiosrachadh a chumail ri eachdraidh na Talmhainn

Tha luchd-saidheans air lorg inntinneach a dhèanamh mu sheann meanbh-fhàs-bheairtean ris an canar methanogens a dh’ fhaodadh solas a chuir air eachdraidh na Talmhainn. Tha methanogens nam fàs-bheairtean gun samhail nach bi a’ cleachdadh solas na grèine airson lùth agus a tha mothachail air ocsaidean. Bidh iad a’ faighinn an lùth le bhith a’ briseadh sìos chreagan agus mèinnirean san àrainneachd aca, a’ toirt a-mach meatan sa phròiseas.

Tha lùghdachadh meatan agus àrdachadh ann an ocsaidean ann an àile na Talmhainn o chionn timcheall air 2.4 billean bliadhna air a bhith a’ cur dragh air luchd-saidheans o chionn bhliadhnaichean. Tha co-ùghdar an sgrùdaidh, Eric Boyd, a’ mìneachadh gun robh seo aig an aon àm ri lùghdachadh ann an àireamhan methanogen. Tha aon teòiridh a 'moladh gun robh na methanogens an aghaidh barrachd farpais airson stòrasan bho fhàs-bheairtean eile, a' toirt air na h-àireamhan aca crìonadh. Tha teòiridh eile a 'moladh gun do dh' adhbhraich atharrachaidhean ann am pàtranan bholcànach lùghdachadh anns an nicil a bha ri fhaotainn, a tha riatanach airson methanogens a bhith beò.

Ach, lorg an rannsachadh o chionn ghoirid gum faod methanogens a tha an urra ri nicil a bhith beò le ìrean mòran nas ìsle de nicil na bhathas a’ creidsinn roimhe. Tha comas aig na meanbh-fhàs-bheairtean sin nicil a stòradh agus a chruinneachadh annta fhèin, a’ toirt cothrom dhaibh a bhith beò eadhon ann an àrainneachdan far a bheil nicil gann.

Gus am pròiseas seo a thuigsinn, dh'fhàs sgioba Boyd methanogens ann an diofar mheudan nicil agus chunnaic iad am freagairt. Le bhith a’ tomhas na tha de mheatan air a dhèanamh, rinn iad tuairmse air ìrean fàis agus mairsinneachd nam methanogens. A 'cleachdadh dhòighean speactroscopach, b' urrainn dhaibh faighinn a-mach dè an ìre de nicil a bha air a stòradh anns na ceallan.

Tha buaidh an sgrùdaidh seo a’ leudachadh nas fhaide na an raon saidheansail. Tha Boyd den bheachd gum faodadh tuigse nas doimhne air a’ phròiseas bith-mhèinnearachd seo leantainn gu leasachadh theicneòlasan mèinnearachd le nas lugha de bhuaidh àrainneachdail. Tha e a’ comharrachadh trì prìomh thaobhan den rannsachadh: an lorg gum faigh ceallan nicil bho mhèinnirean, comas methanogens soirbheachadh le dùmhlachdan nicil ìosal, agus an comas a chruinneachadh airson a chleachdadh san àm ri teachd.

Chan e a-mhàin gu bheil an rannsachadh seo a’ toirt sealladh dhuinn air mar a thòisich beatha air an Talamh, ach tha e cuideachd a’ tabhann sanasan mu bhith a’ cruthachadh àrainneachd còmhnaidh airson cruthan beatha eile. Le bhith a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan mairsinneachd methanogen, tha luchd-saidheans aon cheum nas fhaisge air a bhith a’ tuigsinn seann eachdraidh ar planaid.

Stòr: Tha an artaigil seo stèidhichte air fiosrachadh bhon [stòr] (URL) a leanas.