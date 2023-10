Tha lorg geòlais ùr air Mars a’ nochdadh comas airson seann bheatha

Tha luchd-rannsachaidh aig an Institiud Saidheans Planetary ann an Tucson, Arizona, air lorg ùr-nodha a dhèanamh air Mars a dh’ fhaodadh buaidh mhòr a thoirt air ar tuigse air eachdraidh a’ phlanaid agus comasachd seann bheatha mhicrobial. Ann am foillseachadh o chionn ghoirid ann an Aithisgean Saidheansail, dh’ainmich an sgioba gun deach seann loch eabar a chomharrachadh ann an sgìre ris an canar Hydraotes Chaos. Tha an loch eabar seo, a chaidh a chruthachadh le sgaoilidhean bho stratagrafaidheachd clach-eabar le gas, a’ dol air ais faisg air 4 billean bliadhna gu àm nuair a bha e coltach gum biodh Mars a’ fuireach.

Tha cudromachd an lorg seo na laighe anns an fhìrinn gu bheil comas aig lochan eabar, mar an co-aoisean air an Talamh, comharran de sheann bheatha a ghleidheadh ​​​​nan grùidean. Tha cruinneachadh grùidean eabarach air bonn an locha na dheagh àrainneachd airson biomolecules co-cheangailte ri beatha microbial a ghleidheadh. Faodaidh na grùidean ann an Hydraotes Chaos, a thathas a’ smaoineachadh a thàinig bho uisgeachan-uisge agus seanalan tuiltean, a bhith a’ toirt a-steach ulaidh de fhianais air beatha Martian san àm a dh’ fhalbh no san latha an-diugh.

Chaidh an talamh iom-fhillte ann an Hydraotes Chaos a chumadh nuair a thuit an uachdar nas tiorma os cionn nan uisgeachan-uisge, agus mar thoradh air an sin thàinig an cruth-tìre chaotic a chì sinn an-diugh. Tha làthaireachd sheann seanalan tuiltean, a tha luchd-saidheans den bheachd a bha uair air uisge a ghiùlan bho chuan a tha a-nis air a dhol à bith air a’ Ghalltachd a Tuath, a’ cur ri inntinn na sgìre seo. Tha an eachdraidh geòlais iom-fhillte seo a’ cruthachadh àrainneachd gun samhail airson a bhith a’ sgrùdadh uisge-beatha Martian agus a’ sgrùdadh bith-chomharran.

A’ coimhead air adhart, tha NASA a’ beachdachadh air Hydraotes Chaos mar làrach tighinn air tìr airson miseanan Mars san àm ri teachd a tha ag amas air fianais a lorg mu bhith-ainmean-sgrìobhte, gu sònraichte lipids. Tha fulangas lipids gan dèanamh nan targaid tarraingeach airson sgrùdadh, oir dh’ fhaodadh iad a bhith air fulang billeanan de bhliadhnaichean air Mars. Tha gealltanas mòr aig na grùidean a dh’ fhàg an t-seann loch eabar às a dhèidh agus tha iad airidh air beachdachadh air prìomhachais airson miseanan san àm ri teachd a tha ag amas air biosignatures a lorg.

Mar a tha ar tuigse mu eachdraidh geòlais Mars a’ sìor fhàs, tha lorgan mar an t-seann loch eabar ann an Hydraotes Chaos gar toirt aon cheum nas fhaisge air a bhith a’ fuasgladh dìomhaireachdan a’ Phlanaid Dheirg agus a’ faighinn a-mach comasachd seann bheatha mhicrobach taobh a-muigh ar planaid fhèin.

CÀBHA

Dè th' ann an loch eabar? Is e seòrsa de loch a th’ ann an loch eabar a tha air a chomharrachadh le cruinneachadh de ghrùidean eabarach air bonn an locha. Carson a tha lochan eabar cudromach airson a bhith a’ lorg seann bheatha air Mars? Tha comas aig lochan eabar, mar an co-aoisean air an Talamh, comharran de sheann bheatha a ghleidheadh ​​​​nan grùidean. Tha cruinneachadh eabar na dheagh àrainneachd airson biomolecules co-cheangailte ri beatha microbial a ghleidheadh. Carson a tha Hydraotes Chaos na sgìre chudromach air Mars? Tha Hydraotes Chaos na sgìre de thalamh iom-fhillte air Mars a chaidh a chumadh nuair a thuit an uachdar os cionn uisge-beatha. Tha seann sheanalan tuiltean ann cuideachd a bha uair a’ giùlan uisge bho chuan a bh’ ann roimhe air a’ Ghalltachd a Tuath. Tha an eachdraidh geòlais shònraichte seo a' toirt sealladh dhuinn air eachdraidh Mars agus na cothroman a th' ann airson seann bheatha Martian. Dè a th’ ann am bith-ainmean-sgrìobhte? Tha bith-ainmean-sgrìobhte nam feartan no stuthan a tha a’ toirt fianais air beatha san àm a dh’ fhalbh no san latha an-diugh. Ann an co-theacsa Mars, dh’ fhaodadh bith-ainmean-sgrìobhte a bhith a’ toirt a-steach biomolecules no comharran eile de ghnìomhachd microbial. Dè a tha NASA a’ beachdachadh a thaobh Hydraotes Chaos? Tha NASA a’ beachdachadh air Hydraotes Chaos mar làrach tighinn air tìr airson miseanan Mars san àm ri teachd a tha ag amas air fianais a lorg mu bhith-ainmean-sgrìobhte, gu sònraichte lipids. Tha lipids nan biomolecules a tha gu math seasmhach a dh’ fhaodadh a bhith air fulang billeanan de bhliadhnaichean air Mars.