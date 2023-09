Bidh luchd-saidheans a’ faighinn a-mach mu structaran fiodha faisg air leth-mhillean bliadhna ann an Afraga

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature a’ nochdadh gun deach structaran fiodha faisg air leth mhillean bliadhna a dh’ aois a lorg ann an Afraga. Tha an lorg seo gu mòr a’ putadh air ais clàr eachdraidheil obair-fiodha structarail, oir roimhe seo b’ e na h-eisimpleirean as sine àrd-ùrlaran 9,000-bliadhna air oir loch Breatannach.

Chaidh na logaichean a lorg faisg air Eas Kalambo ann an Zambia le sgioba eadar-nàiseanta de luchd-saidheans. Fhuaireadh a-mach gun robh na logaichean sin air an snaidheadh ​​​​agus air an teip, a 'moladh obair-ciùird daonna a dh'aona ghnothaich. Is e lorg cudromach a tha seo, leis gu bheil seann thoraidhean fiodha gu math tearc leis gu bheil an stuth organach a’ crìonadh thar ùine.

Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gu robh daoine tràth ann an Afraga a’ cleachdadh fiodh airson cruthachaidhean nas àrd-amas, leithid àrd-ùrlaran no slighean coiseachd, a bharrachd air innealan leithid sleaghan agus cladhach mhaidean. Ach, tha dearbh adhbhar nan structaran fiodha sin fhathast neo-aithnichte.

Chaidh aois nan stuthan fiodha a dhearbhadh le bhith a’ cleachdadh dhòighean cinn-latha ùra a bhios a’ tomhas an lùth glaiste ann an gràinean quartz. Lorg an luchd-rannsachaidh gu robh na nithean a’ dol air ais gu trì aoisean sònraichte: 487,000 bliadhna air ais, 390,000 bliadhna air ais, agus 324,000 bliadhna air ais. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ nochdadh gun robh daoine a’ fuireach ri taobh na h-aibhne thar mhìltean de ghinealaichean no gun do thill iad thuige bho àm gu àm.

Tha lorg nan seann structaran fiodha sin a’ toirt sealladh luachmhor air sgilean agus comasan ar sinnsearan tràth. Tha an obair-chiùird a dh’aona ghnothach a’ nochdadh ann a bhith a’ cumadh nan logaichean le tuaghan agus innealan sgrìobadh a’ soilleireachadh cho sòghmhor sa tha na comasan obair-fiodha aca.

Le bhith a’ gleidheadh ​​nan stuthan sin tro dhealbhan àrd-rèiteachaidh, b’ urrainn do luchd-saidheans na dòighean ciùird a chleachd ar sinnsearan tràth a sgrùdadh agus a mhìneachadh. Tha an lorg seo chan ann a-mhàin a’ leudachadh ar n-eòlais air eachdraidh daonna ach tha e cuideachd a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e a bhith a’ clàradh agus a’ gleidheadh ​​seann stuthan airson rannsachadh san àm ri teachd.

