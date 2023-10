A’ foillseachadh Eachdraidh falaichte Antarctica: Sealladh air an t-Saoghal Caillte

Tha Antarctica, a tha ainmeil gu traidiseanta airson an fhàsach reòthte aige, air dìomhaireachd iongantach fhoillseachadh bhon t-seann àm a dh’ fhalbh. Tha luchd-saidheans a tha a’ cleachdadh seallaidhean saideal agus radar a tha a’ dol a-steach don deigh air sealladh-tìre nach fhacas roimhe a lorg a bha falaichte fo uachdar reòthte na mòr-thìr. Thathas a’ creidsinn gun do shoirbhich leis an raon fharsaing seo aon uair le coilltean agus aibhnichean, a’ nochdadh gun robh Antarctica uair na eag-shiostam beòthail agus bith-iomadachd.

Tha an cruth-tìre ùr a chaidh a lorg a’ sìneadh thairis air sgìre Wilkes Land an Ear Antarctica, a tha ri taobh a’ Chuan Innseanach. An coimeas ri meud na Beilge no stàite Maryland na SA, tha an saoghal falaichte seo a’ toirt sealladh deatamach air eachdraidh geòlais na mòr-thìr. A rèir luchd-rannsachaidh, thàinig na cumaidhean sin bho thùs co-dhiù 14 millean bliadhna air ais, àm nuair a thòisich Antarctica air gluasad gu bhith na rìoghachd reòta. Tha cuid den bheachd gum faodadh na feartan sin a dhol air ais eadhon nas fhaide, is dòcha suas ri 34 millean bliadhna.

Tha foillseachadh an t-saoghail chaillte seo a’ toirt fòcas air ceist bhunaiteach: ciamar a dh’ atharraich Antarctica bho bhith na àrainn shoirbheachail gu bhith na fhàsach reòta a chì sinn an-diugh? Le bhith a’ sgrùdadh na tha air fhàgail de aibhnichean is glinn a tha air an tiodhlacadh fon deigh, bidh e comasach do luchd-saidheans loidhne-tìm de dh’ atharrachaidhean àrainneachd a thoirt còmhla. Tha na co-dhùnaidhean a’ fosgladh dhorsan gu bhith a’ tuigsinn buaidh eigh-shruthan agus a’ lorg a’ cheangail toinnte eadar atharrachadh clìomaid agus bith-iomadachd.

Mar a tha tuilleadh rannsachaidh a’ leantainn ann a bhith a’ sgrùdadh na cruth-tìre ùr seo, tha luchd-rannsachaidh an dùil gun lorgar barrachd fianais fosail, a’ tilgeil solas air na lusan is ainmhidhean a bha uaireigin os cionn na mòr-thìr reòthte seo. Le bhith a’ sgrùdadh na h-eachdraidh bheairteach geòlais a tha falaichte san Antartaig, tha luchd-saidheans ag amas air eòlas deatamach fhaighinn air eachdraidh, latha an-diugh agus àm ri teachd ar planaid.

Ceistean Cumanta

1. Ciamar a lorg luchd-saidheans an sealladh-tìre falaichte fo Antartaig?

Chleachd luchd-saidheans seallaidhean saideal agus radar a bha a’ dol a-steach don deigh gus an sealladh-tìre tiodhlaichte fo chlàr-deighe Antarctica a lorg.

2. Dè tha an cruth-tìre ùr a' nochdadh mu eachdraidh Antartaig?

Tha an cruth-tìre, làn de ghlinn agus dromannan air an cumadh le seann aibhnichean, a’ nochdadh gun tug Antarctica aoigheachd do eag-shiostam shoirbheachail le aibhnichean is coilltean o chionn milleanan de bhliadhnaichean.

3. Cuin a thòisich an cruth-tìre seo a' cruthachadh?

Thathas den bheachd gun do thòisich an cruth-tìre o chionn 14 millean bliadhna, nuair a ghluais Antarctica gu staid reòthte. Ach, tha cuid de luchd-rannsachaidh a’ cumail a-mach gum faodadh e dol air ais eadhon nas fhaide, suas ri 34 millean bliadhna.

4. Dè tha an lorg seo a' nochdadh mu atharrachadh gnàth-shìde agus bith-iomadachd?

Le bhith a’ sgrùdadh na tha air fhàgail de dh’aibhnichean is glinn, faodaidh luchd-saidheans faighinn a-mach dè a’ bhuaidh a bhios aig eigh-shruthan agus gheibh iad sealladh air a’ cheangal eadar atharrachadh clìomaid agus bith-iomadachd.

5. Dè an ath rud a tha luchd-saidheans an dòchas a lorg?

Le rannsachadh leantainneach, tha luchd-saidheans an dùil barrachd fianais fosail a lorg ann an Antarctica, a’ toirt seachad barrachd lèirsinn air na seann fhlùraichean is ainmhidhean a bha uaireigin a’ fuireach air a’ mhòr-thìr.