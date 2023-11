Bidh seann salchar Hyena a’ toirt sealladh dhuinn air Eachdraidh ginteil Rhinos Woolly bho Linn na Deighe

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns an iris Biology Letters air fiosrachadh ginteil luachmhor a lorg mu sròn-adharcach clòimhe Linn na Deighe le bhith a’ dèanamh anailis air DNA a chaidh a thoirt a-mach à salchar hyena fosail a chaidh a lorg ann an uaimhean Gearmailteach. Bha an sgioba rannsachaidh, air a dhèanamh suas de paleontologists, luchd-mean-fhàs, agus geo-eòlaichean bho dhiofar ionadan Gearmailteach, ag amas gu sònraichte air an sròn-adharcach clòimhe Eòrpach, a tha air a bhith caran neo-aithnichte an taca ris a bhuidheann Eurasianach.

Lorg an sgioba sampallan coprolite, no feces fosail, air am fàgail le seann hyenas ann an dà uaimh ann an Gleann Lone na Gearmailt. Chaidh na sampallan sin a lorg ann an sreathan de dh ’ùir a’ dol air ais chun àm Meadhan Paleolithic. A dh’ aindeoin staid truaillidh an DNA, shoirbhich leis an luchd-rannsachaidh DNA an dà chuid hyenas agus sròn-adharcach clòimhe bho na sampallan coprolite. Leig an sgrùdadh ùr-nodha seo leotha an genoma mitochondrial de sròn-adharcach clòimhe ath-chruthachadh airson a’ chiad uair.

Le bhith a’ sgrùdadh cruinneachadh an genoma mitochondrial, cho-dhùin an sgioba rannsachaidh gun do dhealaich an sròn-adharcach clòimhe Eòrpach agus an sròn-adharcach clòimhe Siberia bho sinnsear cumanta o chionn timcheall air 45,000 bliadhna. Tha an lorg seo a’ tilgeil solas air eachdraidh ginteil agus eadar-dhealachadh phylogeographic den dà ghnè sròn-adharcach clòimhe seo.

Tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e sgrùdadh a dhèanamh air todhar fosail mar dhòigh air sinnsearachd seann chreutairean a lorg. Tha comas aig an t-saidheans seo nach eil air a choimhead air seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air eachdraidh mean-fhàs gnèithean a dh’ fhaodadh a bhith fhathast neo-aithnichte.

Uile gu lèir, tha an rannsachadh seo a’ leudachadh ar tuigse air sròn-adharcach clòimhe Linn na Deighe agus na dàimhean ginteil aca. Tha e a’ tabhann sealladh ùr air sròn-adharcach clòimhe Eòrpach agus a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e bhith a’ cleachdadh stòran neo-ghnàthach, leithid seann salchar hyena, gus dìomhaireachdan an ama a dh’ fhalbh fhuasgladh.

Ceistean Cumanta

C: Dè a th 'ann an coprolite?

A: Is e pìos feces fosail a th’ ann an coprolite.

C: Carson a bha seann salchar hyena air a chleachdadh airson an sgrùdaidh?

F: Bha fios gun robh seann hyenas a’ toirt ionnsaigh air agus ag ithe grunn bheathaichean mòra, nam measg sròn-adharcach clòimhe. Thug na salchar aca stòr DNA glèidhte bho na sròn-adharcach.

C: Dè cho cudromach ‘s a tha e a bhith a’ sgrùdadh genoma mitochondrial?

F: Tha an genoma mitochondrial air a shealbhachadh le màthair agus faodaidh e sealladh a thoirt seachad air dàimhean mean-fhàs agus phylogeography gnè.

C: Dè cho fada air ais a chaidh an sròn-adharcach Eòrpach à sealladh?

F: Chan eil fios fhathast cuin a chaidh an sròn-adharcach clòimhe Eòrpach à bith. Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus faighinn a-mach cuin a chaidh e à sealladh bhon t-sealladh-tìre nàdarra.