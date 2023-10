Apollonius à Perga: Am Matamataig Brilliant agus Geometer

Tha Apollonius of Perga, matamataigear àrsaidh Grèigeach, geometer, agus reul-eòlaiche, ainmeil airson na h-obrach aige air earrannan conic. Rugadh Apollonius ann am Perga, seann bhaile Grèigeach anns an latha an-diugh Murtina, an Tuirc, agus bha Apollonius beò bho 240 RC gu timcheall air 190 RC.

Ged nach eil mòran fiosrachaidh mu a bheatha phearsanta, tha na chuir e ri matamataig air buaidh mhaireannach fhàgail. Chaidh aon de na duilgheadasan matamataigeach as ainmeil aige, a bha air a bhith a’ cur dragh air luchd-rannsachaidh airson linntean, fhuasgladh mu dheireadh leis an neach-matamataig Frangach Joseph Gergonne a’ cleachdadh Circle Inversion.

Bha prìomh obair Apollonius a’ dol timcheall Conics, sgrùdadh air cumaidhean a thig bho bhith a’ trasnadh còn le plèana. Tha seo a’ toirt a-steach cearcallan, ellipses, parabolas, agus hyperbolas. Tha na mìneachaidhean aige airson na cumaidhean sin fhathast gan cleachdadh an-diugh, gu sònraichte ann an raon rannsachadh fànais.

A bharrachd air an obair aige air earrannan conic, rinn Apollonius sgrùdadh cuideachd air raointean sgrùdaidh eile, a’ toirt a-steach speuradaireachd. Ged nach eil a’ mhòr-chuid den obair reul-eòlais aige air a bhith beò, chaidh cuid de na barailean aige, leithid orbits annasach gus gluasad planaid a mhìneachadh, a dhearbhadh tro rannsachadh an latha an-diugh.

Tha e coltach gun robh Apollonius ag obair aig Leabharlann Mòr Alexandria san Èiphit, far an robh cothrom aige eadar-obrachadh le inntinnean sgoinneil eile na linn. Bha sgoilearan na Meadhan-thìreach a’ conaltradh ri chèile tro shiostam puist, ag iomlaid bheachdan, a’ leughadh obraichean a chèile, agus a’ cruthachadh traidisean beairteach de eòlas matamataigeach ris an canar “Linn Òir Matamataig.”

Bha Apollonius na sgrìobhadair torrach, ach gu mì-fhortanach, chan eil ach aon de na h-obraichean aige, Conics, air mairsinn. Ach a dh’ aindeoin sin, gheibhear iomraidhean agus tuairisgeul air na h-obraichean eile aige ann an litrichean agus sgrìobhaidhean bho a cho-aoisean.

Uile gu lèir, tha dealas Apollonius à Perga agus na chuir e ri matamataig air àite a chosnadh dha am measg an luchd-matamataig as fheàrr ann an eachdraidh. Tha an obair aige air earrannan còinneach agus a bhuaidh air sgoilearan às a dhèidh a’ leantainn air adhart a’ cumadh ar tuigse air geoimeatraidh agus rannsachadh fànais.

