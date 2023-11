Sgrùdadh Ùr a’ Rannsachadh Ceanglaichean Ginteil eadar Seann Daoine agus Slàinte Inntinn

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a dhèanamh le luchd-rannsachaidh anns an Spàinn a’ moladh gur dòcha gu bheil daoine an latha an-diugh air sealbhachadh ginteil air cùisean slàinte inntinn bho an sinnsearan fad às. Tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh a’ phàirt a dh’ fhaodadh a bhith aig atharrachaidhean ginteil bho ghnèithean daonna àrsaidh, gu sònraichte na Denisovans, ann a bhith a’ cur ri so-leòntachd dhaoine an latha an-diugh gu suidheachaidhean leithid trom-inntinn.

Tha an rannsachadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris PLOS Genetics, a’ togail air sgrùdaidhean roimhe a bha ag amas air caochladh ginteil sònraichte ris an canar SLC30A9. Tha an caochladh seo, a chaidh a lorg a thàinig air adhart tro thaghadh adhartach ann an àireamhan Àisianach an Ear, a 'cluich pàirt chudromach ann a bhith a' riaghladh giùlan sinc thairis air membran cealla ann am bodhaig an duine. Tha sinc deatamach airson fàs fallain agus gnìomhachd ar siostaman eanchainn agus dìonachd, a bharrachd air a bhith a’ cumail suas spionnadh an t-siostam nearbhach. Tha fios cuideachd gu bheil ceanglaichean aige ri slàinte inntinn.

Tha an sgrùdadh a’ nochdadh gu bheil na h-atharrachaidhean ginteil co-cheangailte ri gine SLC30A9 ann an daoine an latha an-diugh air a riaghladh atharrachadh. Tha rannsachadh roimhe seo air sealltainn gu bheil ceangal eadar an caochladh ginteil seo agus cunnart nas àirde trom-inntinn agus cùisean slàinte inntinn eile. Ged a tha tagraidhean cruaidh a thaobh nan ceanglaichean sin fhathast fo sgrùdadh, tha an sgrùdadh seo a’ tilgeil solas air tùs ginteil so-leòntachd slàinte inntinn.

Gus tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air a’ chlaonadh ginteil seo a thaobh tinneasan inntinn, tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh an sgrùdadh a leudachadh gu bhith a’ toirt a-steach modalan bheathaichean. Tha Rubén Vicente, bith-eòlaiche moileciuil bho Oilthigh Pompeu Fabra, a’ soilleireachadh an fheum air rannsachadh a bharrachd gus tuilleadh lèirsinn fhaighinn air an eadar-chluich eadar ginean agus slàinte inntinn.

Gu inntinneach, chan eil an caochladh ginteil SLC30A9 a 'freagairt ri Neanderthals ach tha e coltach gu bheil e coltach ri gine Denisovan. Tha mion-sgrùdadh genomic a’ nochdadh gun do nochd an caochladh seo mar thoradh air eadar-briodadh le daoine àrsaidh san àm a dh’ fhalbh, is dòcha na Denisovans.

Gus taic a thoirt do na co-dhùnaidhean aca, rinn an sgioba rannsachaidh deuchainnean obair-lann a’ sealltainn mar a tha an atharrachadh ginteil seo a’ toirt buaidh air structaran cealla, a’ toirt a-steach mitochondria, riaghladh sinc, agus metabolism. A bharrachd air an sin, tha iad a’ cumail a-mach gur dòcha gu bheil an caochladair Denisovan air dìon a thoirt seachad an-aghaidh gnàth-shìde fhuar, a’ tabhann buannachd roghnach dha daoine agus a’ cur ri tricead caochlaidhean gine SLC30A9 anns an t-sluagh a th’ ann an-dràsta.

Tha an rannsachadh seo a’ sgrùdadh eachdraidh mean-fhàs ar ginean agus a’ bhuaidh a th’ aca air ar slàinte san latha an-diugh. Ged a tha feum air barrachd rannsachaidh gus na ceanglaichean sin a dhearbhadh, tha an sgrùdadh seo a’ toirt seachad pìos cudromach den tòimhseachan ann a bhith a’ tuigsinn nan ceanglaichean ginteil eadar ar sinnsearan àrsaidh agus na dùbhlain slàinte inntinn a tha mu choinneamh dhaoine an latha an-diugh.

Ceistean cumanta:

1. Dè a th 'ann an SLC30A9?

Tha SLC30A9 na dhreach ginteil sònraichte aig a bheil pàirt deatamach ann a bhith a’ riaghladh giùlan sinc thairis air memblan cealla ann am bodhaig an duine. Tha sinc deatamach airson fàs agus obrachadh nan siostaman eanchainn agus dìon agus tha e co-cheangailte ri slàinte inntinn.

2. Ciamar a chuir na Denisovans ri so-leòntachd dhaoine an latha an-diugh a thaobh cùisean slàinte inntinn?

Tha an sgrùdadh genomic a’ nochdadh gun robh na Denisovans, gnè daonna àrsaidh, eadar-fhighte le daoine an latha an-diugh san àm a dh’ fhalbh. Is dòcha gu bheil an eadar-briodadh seo air atharrachaidhean ginteil a thoirt a-steach, a’ toirt a-steach an caochladair SLC30A9, a dh’ atharraich a riaghladh agus a dh’ fhaodadh àrdachadh a dhèanamh air so-leòntachd dhaoine an latha an-diugh do chùisean slàinte inntinn.

3. Dè tha an sgrùdadh seo a' ciallachadh airson casg agus làimhseachadh chùisean slàinte inntinn?

Fhad ‘s a tha feum air barrachd rannsachaidh, tha an sgrùdadh seo a’ fosgladh slighean ùra airson tuigse fhaighinn air an eadar-chluich iom-fhillte eadar gintinneachd agus slàinte inntinn. Dh’ fhaodadh na beachdan a gheibhear bhon rannsachadh seo mu dheireadh cur ri leasachadh dhòighean leasaichte airson casg agus làimhseachadh chùisean slàinte inntinn san àm ri teachd.