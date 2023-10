Lorgan-coise fosail ann am Pàirc Nàiseanta White Sands air an dearbhadh gu bheil iad 21,000 gu 23,000 bliadhna a dh'aois

Tha sgrùdadh ùr air fianais a bharrachd a thoirt seachad gus taic a thoirt don tuairmse aois de lorgan-coise fosail a chaidh a lorg ann am Pàirc Nàiseanta White Sands. Thòisich na lorgan-coise, leis an deit an toiseach ann an 2021, deasbad saidheansail mu cho cinnteach ‘s a bha iad. Ach, tha rannsachadh às deidh sin a’ cleachdadh diofar dhòighean cinn-latha gu cunbhalach a’ toirt taic don cho-dhùnadh gu bheil na lorgan-coise eadar 21,000 agus 23,000 bliadhna a dh’aois.

Bha ceann-latha tùsail nan lorgan-coise stèidhichte air dàta rèidio-carbon de shìol lus uisge a chaidh a lorg anns na dealbhan fosail. Ach, bha draghan ann gum faodadh na linntean a bhith mearachdach air sgàth 's gum faodadh na lusan uisgeach gualain fhaighinn bho atoman gualain leaghte san uisge, seach san àile. Gus an fhianais a neartachadh agus ath-mheasadh, thionndaidh an luchd-rannsachaidh gu dàta radiocarbon de phoilean durcain. Bidh an dòigh seo a’ seachnadh a’ cheist mu bhith a’ dol air ais gu lusan uisgeach agus a’ toirt coimeas dìreach ris na tuairmsean aois tùsail. Bha na h-aoisean poilean co-ionann gu staitistigeil ris na h-aoisean sìol co-fhreagarrach, a’ dearbhadh na toraidhean tùsail.

Chleachd an luchd-rannsachaidh cuideachd dòigh cinn-latha ris an canar luminescence air a bhrosnachadh gu optigeach gus taic a bharrachd a thoirt dha na co-dhùnaidhean aca. Tha an dòigh seo a’ dol air ais chun na h-ùine mu dheireadh a bha gràinean quartz fosgailte do sholas na grèine agus a’ toirt seachad aois as ìsle de ~ 21,500 bliadhna airson na sampallan èiteag taobh a-staigh na sreathan le lorg-coise.

Le trì loidhnichean fianais a’ comharrachadh an aon raon aoise, tha an luchd-rannsachaidh misneachail nan co-dhùnadh gu bheil na lorgan-coise gu dearbh eadar 21,000 agus 23,000 bliadhna a dh’aois. Chan e a-mhàin gu bheil an rannsachadh seo a’ dearbhadh aois nan lorgan-coise ach tha e cuideachd a’ toirt sealladh dhuinn air suidheachadh na h-àrainneachd aig an àm sin, leis gu bheil na sampallan poilean a’ nochdadh suidheachadh eigheachail fuar is fliuch.

Tha an sgrùdadh, air a stiùireadh le luchd-saidheans bhon USGS, Saotharlann Nàiseanta Lawrence Livermore, Seirbheis na Pàirce Nàiseanta, agus institiudan acadaimigeach, a’ tilgeil solas air làthaireachd dhaoine ann an Ameireaga a Tuath aig an ìre as àirde de eigh-shruthan. Tha an rannsachadh leantainneach aig White Sands ag amas air tuigse fhaighinn air na suidheachaidhean àrainneachd a leig le daoine soirbheachadh san sgìre san ùine sin.

Stòr: “Tha tuairmsean aois neo-eisimeileach a’ fuasgladh na connspaid mu sheann lorgan-coise daonna aig White Sands” - Jeffery S. Pigati et al. Saidheans, 2023.

Mìneachaidhean:

- Dàta radiocarbon: dòigh air a chleachdadh gus aois nithean anns a bheil gualain a dhearbhadh stèidhichte air crìonadh isotopan rèidio-carbon.

- Soillseachadh air a bhrosnachadh gu optigeach: dòigh cinn-latha a bhios a’ tomhas na h-ùine bho chaidh cuid de mhèinnirean a bhith fosgailte do sholas na grèine mu dheireadh.

– An ìre as àirde de eigh-shruthan: àm anns an ùine eigheachail mu dheireadh nuair a bha clàran-deighe aig an ìre as àirde.

stòran:

- https://www.sciencemag.org/doi/10.1126/science.adh5007