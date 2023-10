An Annular Solar Eclipse air a ghlacadh bhon Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta

O chionn ghoirid chlàraich speuradair NASA Jasmin Moghbeli, air bòrd an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS), eclipse grèine annular. Bidh eclipse annular a’ tachairt nuair nach bi a’ ghealach a’ falach na grèine gu tur, a’ fàgail fàinne faicsinneach ris an canar an annulus. Bheir seo cothrom ainneamh do luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air corona na grèine.

Rè an eclipse, ghlac Moghbeli dealbh den ghealach a 'dol seachad air beulaibh na grèine, a' tilgeil a sgàil, no umbra, agus a 'dorchachadh pàirt de uachdar na Talmhainn. Chaidh an ìomhaigh a thogail fhad ‘s a bha an ISS a’ dol suas 260 mìle os cionn a ’chrìoch eadar na SA agus Canada agus a’ gluasad gu deas gu Texas.

Ràinig Moghbeli an ISS air 27 Lùnastal mar phàirt de mhisean Crew-7, còmhla ri speuradairean eile bho Bhuidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA), Buidheann Sgrùdaidh Aerospace Iapan (JAXA), agus Roscosmos. Ghlac i an eclipse a’ cleachdadh seata dhùbhlain sònraichte a bha sònraichte airson a bhith a’ togail dhealbhan de uinneanan celestial bhon ISS.

Bidh an ISS a ’cuairteachadh na Talmhainn aig astar àrd, a’ feumachdainn àireamhachadh mionaideach agus ùine gus tachartasan leithid solar eclipses a ghlacadh gu ceart. Tha na feartan teignigeach sin a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha sgrìobhainnean saidheansail bhon fhànais, a’ leigeil le luchd-rannsachaidh iom-fhillteachd thachartasan celestial a sgrùdadh agus a thuigsinn.

Gu h-iomlan, tha dealbh Moghbeli a’ toirt sealladh iongantach den eclipse grèine annular, a’ taisbeanadh bòidhchead agus cudromachd saidheansail a bhith a’ coimhead air uinneanan celestial bho shealladh an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta.

stòran:

- Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS): Soitheach-fànais ann an orbit timcheall air an Talamh a tha na obair-lann rannsachaidh agus mar phort-fànais airson co-obrachadh eadar-nàiseanta ann an sgrùdadh fànais.

- NASA: Buidheann neo-eisimeileach Riaghaltas Feadarail na Stàitean Aonaichte le uallach airson a’ phrògram fànais sìobhalta agus rannsachadh aerospace.

- Solar eclipse annular: Solar eclipse far nach eil a 'ghealach gu tur a' còmhdach na grèine, a 'fàgail fàinne aotrom ris an canar an annulus.

- speuradair NASA Jasmin Moghbeli: speuradair a ghlac an eclipse grèine annular bhon ISS.

- ESA (Buidheann Fànais na h-Eòrpa): Buidheann eadar-riaghaltais le fòcas air sgrùdadh agus sgrùdadh fànais.

- JAXA (Buidheann Sgrùdaidh Aerospace Iapan): A’ bhuidheann Iapanach le uallach airson gnìomhachd aerospace, a’ toirt a-steach cur air bhog saideal agus miseanan adhartach.

- Roscosmos: Buidheann riaghaltas na Ruis le uallach airson gnìomhan fànais, a’ toirt a-steach leasachadh agus obrachadh soithichean-fànais agus stèiseanan fànais.

