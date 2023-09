Dòigh ùr ag ath-chuairteachadh plastaic gu surfactants luachmhor air an cleachdadh ann an siabann is innealan-glanaidh

Tha luchd-rannsachaidh bho Virginia Tech air dòigh ùr-nodha a leasachadh gus plastaigean ath-chuairteachadh gu ceimigean luachmhor ris an canar surfactants, a thathas a’ cleachdadh ann a bhith a ’dèanamh siabann, inneal-glanaidh agus barrachd. Dh’ fhaodadh an dòigh seo roghainn eile a tha prothaideach is càirdeil don àrainneachd a thoirt seachad an àite ath-chuairteachadh plastaig traidiseanta.

Tha an iuchair don lorg seo na laighe anns a’ choltas moileciuil eadar plastaic polyethylene agus searbhagan geir, a tha nan ro-ruithear ceimigeach air siabann. Tha an dà stuth air an dèanamh suas de shlabhraidhean fada gualain, ach tha buidheann de dadaman a bharrachd aig searbhagan geir aig deireadh na slabhraidh. A’ togail air a’ choltas seo, bha an luchd-rannsachaidh a’ gabhail beachd gum bu chòir gum biodh e comasach polyethylene a thionndadh gu searbhagan geir agus aig a’ cheann thall siabann a dhèanamh.

Gus na slabhraidhean fada polyethylene a bhriseadh sìos gu slabhraidhean nas giorra gu h-èifeachdach, leasaich an sgioba rannsachaidh pròiseas thermolysis caisead teòthachd sònraichte. Bha am pròiseas seo a’ toirt a-steach teasachadh a’ phlastaig ann an reactair a chaidh a thogail gu sònraichte aig teòthachd àrd agus an uairsin fuarachadh gu sgiobalta. Às deidh an thermolysis, fhuair an luchd-rannsachaidh “polyethylene slabhraidh ghoirid,” ris an canar cuideachd cèir.

B’ e an ath cheum grunn phrìomh cheuman eile a chur ris, a’ gabhail a-steach saponification, gus na cèir a thionndadh gu siabann. Le cuideachadh bho eòlaichean a tha a’ speisealachadh ann am modaladh coimpiutaireachd agus mion-sgrùdadh eaconamach, rinn an sgioba rannsachaidh ùrachadh air a’ phròiseas ath-chuairteachaidh. B’ e an toradh mu dheireadh a’ chiad siabann san t-saoghal air a dhèanamh de phlastaig.

Gu sònraichte, faodar an dòigh ath-chuairteachaidh seo a chuir an sàs an dà chuid air polyethylene agus plastaig eile a thathas a’ cleachdadh gu cumanta, polypropylene. Tha na plastagan sin rim faighinn ann an grunn thoraidhean luchd-cleachdaidh làitheil leithid pacadh, soithichean bìdh, agus aodach. Is e prìomh bhuannachd a tha aig an dòigh ath-chuairteachaidh seo gum faod e an dà chuid polyethylene agus polypropylene a phròiseasadh aig an aon àm, a’ cur às don fheum air na plastaic sin a sheòrsachadh air leth.

A bharrachd air an sin, tha riatanasan sìmplidh aig an dòigh: plastaig agus teas. Ged a tha feum air grìtheidean a bharrachd gus na cèir a thionndadh gu searbhagan geir agus siabann, tha cruth-atharrachadh tùsail a’ phlastaig furasta. Tha seo a’ fàgail gu bheil an dòigh ath-chuairteachaidh seo furasta atharrachadh agus a dh’ fhaodadh a bhith scalable airson tagraidhean gnìomhachais.

Chaidh an rannsachadh fhoillseachadh anns an iris Science agus tha e a’ nochdadh slighe ùr airson ath-chuartachadh plastaig gun fheum air modhan iom-fhillte no catalpaitean ùra. Tha comas aig an dòigh ùr-ghnàthach seo dealbhadh cruthachail san àm ri teachd a bhrosnachadh airson modhan ath-chuairteachaidh.