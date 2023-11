Bidh lorgan ùra a’ nochdadh mòr-thìrean caillte a tha freumhaichte ann an jungles ear-dheas Àisianach

Ann an adhartas saidheansail iongantach, tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Utrecht mu dheireadh air na tha air fhàgail de mhòr-thìr de mheud nan Stàitean Aonaichte a lorg, a thathas a’ creidsinn a chaidh à bith airson na 155 millean bliadhna a dh’ fhalbh. Tha an lorg seo a’ togail cheistean inntinneach mun tuigse a th’ againn air eachdraidh geòlais na Talmhainn agus mun chomas gum bi barrachd mòr-thìrean air chall a’ feitheamh ri bhith air an lorg.

Roimhe sin, bha eòlaichean mì-chinnteach an robh am pìos talmhainn seo, leis an t-ainm Argoland, air a dhol fodha fo ghrunnd a’ chuain, air a dhol còmhla ri fearann ​​​​nas motha, no dìreach air a dhol gun mhothachadh a’ seòladh ann an àite nach fhacas a-riamh. Ach, às deidh sgrùdadh farsaing seachd bliadhna, tha luchd-rannsachaidh Duitseach air lorg gu soirbheachail air earrannan de Argoland ann an jungles dùmhail taobh an ear-dheas Àisia.

Tha an sgrùdadh ùr-nodha air a stiùireadh leis an Dr. Eldert L. Advokaat a’ sealltainn mar a tha na mòr-thìrean, nuair a tha cuantan dùinte, a’ freagairt ri chèile ann an cumadh C ris an canar Pangaea. B’ e an Cuan Tethys, far an deach Argoland à sealladh aig deireadh na h-Iurasaig anmoch, a bhith na àrd-ùrlar airson an tachartas geòlais seo. Fhad ‘s a bhios a’ mhòr-chuid de fhearann ​​​​ag atharrachadh cruth thar ùine mar thoradh air gluasad mòr-thìreach, bha dol à bith Argoland gun samhail.

Eu-coltach ri mòr-thìr Zealandia, a chaidh fodha mu dheireadh às deidh dha briseadh air falbh bho Astràilia o chionn 80 millean bliadhna, bha coltas ann gu robh ceangal aig Argoland ri bhith a’ toirt thairis. Bidh tar-chur a’ tachairt nuair a shleamhnaicheas aon phlàta teactonaig fo fhear eile, ag ath-chuairteachadh oir a’ phlàta a-steach do chulaidh na Talmhainn. Bha an t-iongantas seo na dhùbhlan ann a bhith a’ lorg Argoland leis nach robh na comharran àbhaisteach de bhualadh, leithid briseadh sìos agus cruthachadh bheanntan, follaiseach.

Gus cùisean a dhèanamh nas iom-fhillte, chaidh criomagan a thathas a’ creidsinn a thàinig à Argoland a lorg roimhe seo ann am Myanmar agus Indonesia. Ach, bha na sampallan sin fada nas sine na an sgaradh bho Astràilia, a’ nochdadh gu robh fearann ​​​​a bharrachd gun fhios a dhìth. Tha buaidh aon mhòr-thìr meud na SA a’ dol à bith a’ togail cheistean mu cia mheud mòr-thìr eile a tha air an aon seòrsa dànachd a cho-roinn.

Tron rannsachadh aca, lorg an Dr. Advokaat agus an Dr. Douwe JJ van Hinsbergen turas Argoland. An toiseach chaidh e a-steach do mhicro-roinnean, a’ cruthachadh laganan mara nas lugha air an comharrachadh le rùsg cuantan nas taine ach nas dùmhail. Mu dheireadh dhealaich na mìrean sin agus ghluais iad mus deach an stèidheachadh am broinn jungles lus an ear-dheas Àisia.

Tha an lorg ùr-nodha seo a’ tilgeadh solas air eachdraidh geòlais fiùghantach na Talmhainn agus a’ leudachadh ar tuigse air Pangaea. Chan e a-mhàin gu bheil an sgrùdadh a’ sgrùdadh mar a bhios mòr-thìrean a’ briseadh suas agus a’ tighinn air adhart ach tha e cuideachd a’ toirt sealladh dhuinn air fàs mòr-thìrean. Mar a dh’ fhuasglas sinn dìomhaireachdan mòr-thìrean caillte, tha comas aig an eòlas seo beairteas de lorg fhaighinn ann an raointean leithid bith-iomadachd agus gnàth-shìde.

Leis a’ phìos tòimhseachan mu dheireadh a chaidh a dhìth a chaidh a lorg ann an Argoland, tha luchd-rannsachaidh a-nis airson sgrùdadh a dhèanamh air comasachd mòr-thìrean caillte eile. Tha an Cuan Sèimh gu sònraichte a’ toirt cothrom inntinneach airson tuilleadh sgrùdaidh, le sgìrean a dh’ fhaodadh a bhith a dhìth am falach ann an criosan beinne Alasga agus British Columbia.

CÀBHA

Dè th' ann an subduction?

Is e pròiseas geòlais a th’ ann an subduction far a bheil aon phlàta teactonaig a’ sleamhnachadh fo phlàta eile, a’ leantainn gu ath-chuairteachadh oir a’ phlàta a-steach do chulaidh na Talmhainn.

Dè a th’ ann an gluasad mòr-thìreach?

Tha gluasad mòr-thìreach a’ toirt iomradh air gluasad agus gluasad mòr-thìrean na Talmhainn thar ùine mar thoradh air gluasad lannan teactonaig.

Dè th' ann am Pangaea?

Is e Pangaea an supercontinent a bha ann o chionn timcheall air 335-175 millean bliadhna, a’ toirt a-steach na mòr-thìrean gnàthach uile còmhla.

Dè th' ann an Zealandia?

Tha Sealainnia na mòr-thìr fon uisge a bhris air falbh bho Astràilia o chionn milleanan de bhliadhnaichean agus a tha sa mhòr-chuid suidhichte fon Chuan Shèimh a Deas.