Sgrùdadh ùr a’ sgrùdadh ceumannan an-aghaidh a dh’ fhaodadh a bhith ann airson bagairtean asteroid

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns an arXiv air ceist chudromach a thogail: Nam biodh asteroid mòr air a lorg dìreach làithean ron bhuaidh, am b’ urrainn dhuinn stad a chuir air? Bidh an sgrùdadh a’ beachdachadh air asteroid coltach ris an 2023 NT1, a chaill beagan air an Talamh na bu thràithe am-bliadhna, agus a’ measadh an gabhadh a chuir an aghaidh a bhith a’ cleachdadh modh ris an canar Pulverize It (PI).

Tha an dòigh PI a’ toirt a-steach rocaid dìon a chuir air bhog taobh a-staigh latha bho lorg an asteroid. Le bhith a’ cleachdadh measgachadh de luchd-buaidh cineatach is spreadhaidh, leigeadh an rocaid a-mach sgòth de luchd-buaidh aig astar àrd a dh’ ionnsaigh an asteroid, ga bhriseadh gu bhith na mhìrean gun chron. A rèir samhlaidhean an sgrùdaidh, bhiodh an dòigh-obrach seo èifeachdach ann a bhith a ’sgrios an asteroid agus a’ lughdachadh cunnart don Talamh.

Is e an rud a tha a’ dèanamh a’ mholadh seo inntinneach gu bheil e a’ moladh gum faodadh sinn cuir an-aghaidh bagairt asteroid a tha ri thighinn le rabhadh goirid. Ach, tha e cudromach cuimhneachadh nach eil anns an sgrùdadh an-dràsta ach dearbhadh air bun-bheachd. Chan eil na rocaidean no na siostaman buaidh againn nan àite gus an leithid de mhisean a choileanadh. Nam biodh asteroid gu bhith air a lorg a-màireach, cha bhiodh dòigh dìon againn sa bhad.

Fhad ‘s a tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh ion-dhèantachd theicnigeach an dòigh PI, tha e cuideachd a ’togail na ceist a bheil an toil againn rocaid dìon planaid a thogail. Tha an luchd-rannsachaidh a’ cur cuideam air an fheum air ceumannan for-ghnìomhach agus tasgaidhean ann a bhith a’ leasachadh siostam dìon làidir a dh’ fhaodadh ar dìon bho bhuaidhean asteroid san àm ri teachd.

