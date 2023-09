Bha pàirt aig gluasadan gnàth-shìde eachdraidheil ann an eadar-ghintinn daonna tràth

Tha sgrùdadh ùr a chaidh fhoillseachadh anns an iris Science a’ nochdadh gun robh caochlaidhean ann an ìrean CO2 àile agus atharrachaidhean ann an gnàth-shìde agus fàsmhorachd mar thoradh air sin nam feartan cudromach a thug buaidh air cuin agus càite an robh gnèithean daonna tràth a’ tighinn a-steach. Tha àireamh bheag sa cheud de DNA aig daoine an latha an-diugh air an sealbhachadh bho ghnèithean hominin eile leithid Neanderthals agus Denisovans.

Chleachd an sgrùdadh, air a stiùireadh le sgioba eadar-nàiseanta de eòlaichean gnàth-shìde agus paleo-bith-eòlaichean à Corea a Deas agus an Eadailt, fianais paleo-antropological, dàta ginteil, agus samhlaidhean supercomputer de ghnàth-shìde san àm a dh’ fhalbh gus tuigse fhaighinn air pàtrain eadar-ghintinn am measg diofar ghnèithean. Fhuair iad a-mach gu robh roghainnean àrainneachd eadar-dhealaichte aig Neanderthals agus Denisovans. Bha Denisovans air an atharrachadh nas fheàrr gu àrainneachdan fuar, leithid coilltean boreal agus sònaichean tundra, agus b’ fheàrr le Neanderthals coilltean measarra agus talamh feòir.

Chleachd an luchd-rannsachaidh samhlaidhean coimpiutair gus sgrùdadh a dhèanamh air tar-tharraing cruinn-eòlasach nan diofar àrainnean sin aig amannan blàth eadar-eigheachail. Fhuair iad a-mach, aig na h-amannan sin de thar-tharraing, gu robh barrachd chothroman ann airson coinneachadh agus eadar-obrachadh eadar gnèithean, a’ meudachadh an coltas gum biodh eadar-briodadh ann. Bha na samhlaidhean cuideachd a 'co-thaobhadh ri tachartasan aithnichte de eadar-ghintinn a thachair o chionn timcheall air 78,000 agus 120,000 bliadhna.

Gus barrachd tuigse fhaighinn air na h-adhbharan gnàth-shìde a thaobh eadar-ghintinn, rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh air mar a dh’ atharraich pàtrain fàsmhorachd thar Eurasia anns na 400,000 bliadhna a dh’ fhalbh. Fhuair iad a-mach gun do dh’ adhbhraich ìrean àrda de CO2 àile agus suidheachaidhean tlàth eadar-eigh-shruthach leudachadh air coille mheasarra gu meadhan Eurasia, a’ cruthachadh trannsaichean sgaoilidh dha Neanderthals gu sgìrean Denisovan.

B’ e aon de na dùbhlain a bha fa chomhair an luchd-rannsachaidh tuairmse a dhèanamh air na suidheachaidhean gnàth-shìde a b’ fheàrr le Denisovans, leis nach eil mòran dàta ri fhaighinn. Ach, leasaich iad innealan staitistigeil ùra gus cunntas a thoirt air dàimhean sinnsearachd aithnichte am measg gnèithean daonna, a’ toirt cothrom dhaibh tuairmse a dhèanamh air àrainnean Denisovan a dh’fhaodadh a bhith ann. Gu h-iongantach, sheall an sgrùdadh gum faodadh ceann a tuath na Roinn Eòrpa a bhith na àrainneachd fhreagarrach dha Denisovans, a bharrachd air an Ruis agus Sìona.

Tha an sgrùdadh seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air a’ cheangal eadar atharrachadh clìomaid, gluasad àrainnean, agus iomadachadh ginteil daonna. Le bhith a’ tuigsinn nam pàtrain eachdraidheil sin, faodaidh luchd-rannsachaidh tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air comharran ginteil eadar-ghintinn ann an diofar àireamhan agus tuigse nas fheàrr fhaighinn air ar sinnsearachd coitcheann.

Fiosrachadh:

“Chuir gluasadan gnàth-shìde air dòigh tachartasan eadar-briodachaidh hominin air feadh Eurasia” le Jiaoyang Ruan, Axel Timmermann, Pasquale Raia, Kyung-Sook Yun, Elke Zeller, Alessandro Mondanaro, Mirko Di Febbraro, Danielle Lemmon, Silvia Castiglione, agus Marina Melchionna, 10 Lùnastal, 2023 .

DOI: 10.1126/science.add4459