Bidh Jupiter a 'toirt aoigheachd do neach-tadhail neo-àbhaisteach

Geàrr-chunntas: Thadhail air Jupiter o chionn ghoirid le rud inntinneach celestial a tha air aire luchd-saidheans agus speuradairean a tharraing. Tha an artaigil seo a’ beachdachadh air teachd an aoigh, cho cudromach sa tha e, agus na beachdan a chaidh a dhèanamh gu ruige seo.

Tha Jupiter, a’ phlanaid as motha san t-siostam grèine againn, air tadhal sònraichte fhaighinn bho nì a thathas a’ creidsinn a thàinig bho thaobh a-muigh ar siostam grèine. Tha an aoigh seo, ris an canar rud eadar-rionnagach, a’ toirt cothrom ainneamh do luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air corp celestial a tha air siubhal bho shiostam rionnag eile.

Is e nithean eadar-rionnagach stuthan a thig bho thaobh a-muigh siostam na grèine againn agus a thig a-steach don raon fànais againn. Tha ùidh mhòr aca do speuradairean oir tha iad a’ toirt sealladh dhuinn air cruthachadh agus sgrìobhadh nithean ann an siostaman rionnag eile. Chruthaich a' chiad nì eadar-rionnagach a chaidh a lorg, leis an t-ainm 'Oumuamua, spionnadh anns a' choimhearsnachd shaidheansail ann an 2017. A-nis, tha e coltach gu bheil Jupiter air aoigheachd a thoirt don neach-tadhail eadar-rionnagach aige fhèin.

Tha luchd-saidheans air a bhith comasach air an rud neo-àbhaisteach seo fhaicinn faisg air Jupiter a’ cleachdadh teileasgopan stèidhichte air an talamh. Tha iad air dearbhadh gur e rud coltach ri comet a th’ ann le cumadh fada fada. Tha an cumadh fada seo coltach ri cumadh ‘Oumuamua, a’ moladh gum faodadh cumaidhean agus riochdan eadar-dhealaichte a bhith aig nithean eadar-rionnagach.

Cuidichidh sgrùdadh air nithean eadar-rionnagach luchd-saidheans gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air an àrainneachd agus na suidheachaidhean ann an siostaman rionnag eile. Le bhith a’ sgrùdadh co-dhèanamh nan nithean sin, faodaidh luchd-rannsachaidh fiosrachadh a chruinneachadh mu na stuthan a tha ann taobh a-muigh ar siostam grèine. A bharrachd air an sin, le bhith a’ sgrùdadh slighe agus slighe nithean eadar-rionnagach bheir e sealladh dhuinn air an tùs agus na feachdan a tha a’ stiùireadh an gluasad tron ​​fhànais.

Ged nach eil fios fhathast cò às a thàinig an nì eadar-rionnagach seo, tha luchd-saidheans air bhioran mun chothrom tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air agus lorgan ùra mun chruinne-cè againn fhuasgladh. Le bhith ag amharc agus a’ mion-sgrùdadh gu faiceallach air an luchd-tadhail tearc seo, bidh luchd-saidheans a’ gabhail ceumannan gus dìomhaireachdan a’ chosmos fhuasgladh.

