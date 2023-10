Bidh luchd-saidheans a’ cruthachadh agus a’ bunailteachadh ion òir le cosgais tearc airson cleachdaidhean ùra

Tha luchd-saidheans bho Oilthigh Stanford, Oilthigh California, Berkeley, agus Oilthigh McGill ann an Canada air a bhith soirbheachail le bhith a’ cruthachadh agus a’ socrachadh atharrachadh tearc de dh’òr ris an canar Au2+. Tha an t-adhartas seo a’ ceadachadh raon de thagraidhean ùra airson a’ mheatailt eileamaideach inntinneach seo.

Tha feartan sònraichte nan dadaman òir, leis a’ chosgais mhòr adhartach aca, mar thoradh air an àireamh mhòr de phrotonan anns na niùclas aca. Tha na feachdan sin, còmhla ri buaidh càirdeas sònraichte air an luathachadh, a 'dèanamh rèiteachadh sònraichte de eleactronan nas coltaiche na feadhainn eile. Mar thoradh air an sin, tha call aon no trì eleactronan nas cumanta na call dhà.

Gus na h-ianan Au2+ a dhèanamh seasmhach, ghlac na ceimigearan iad ann an stuth criostalach ris an canar halide perovskite, a chleachdar gu cumanta ann am panalan grèine agus innealan dealanach. Ghlèidh rèiteachadh sònraichte eileamaidean anns a’ chriostail suidheachadh sònraichte nan ions Au2+. Le bhith a’ cleachdadh foirmle anns an robh salann cesium chloride, Au3+ chloride, uisge, searbhag hydrocloric, agus beagan bhiotamain C, bha e comasach don luchd-saidheans ions Au3+ a thionndadh gu Au2+ tro bhith a’ toirt seachad dealan.

Tha òr ainmeil airson cho mì-chothromach agus a tha e an aghaidh ath-bheachdan ceimigeach, ga fhàgail na eileamaid ion-mhiannaichte airson diofar thagraidhean. Nuair a lorgar cruth seasmhach de Au2+, cuiridh tuilleadh rannsachaidh fòcas air a bhith a’ sgrùdadh a fheartan optigeach is dealanach. Dh’ fhaodadh na feartan sin a bhith air an atharrachadh agus air an cleachdadh ann an raointean leithid electronics.

An toiseach chuir an luchd-saidheans iongnadh air synthesis soirbheachail an perovskite seasmhach Au2 +. Ach, tha iad a-nis air bhioran gus sgrùdadh a dhèanamh air na cothroman a tha an stuth ùr seo a’ tabhann. Tha an rannsachadh air fhoillseachadh ann an Nature Chemistry.

