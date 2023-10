Tha Mars Express a’ toirt seachad Flyover iongantach de Noctis Labyrinthus

Tha luchd-rannsachaidh air a bhith ag iarraidh a bhith a’ sgrùdadh dìomhaireachdan Mars faisg air làimh, agus a-nis, le taing don bhàta-fànais Mars Express, gheibh sinn sealladh air fearann ​​​​iongantach na planaid. A’ cleachdadh mìltean de dhealbhan a thog na camarathan aige, tha Mars Express air beòthalachd tarraingeach a chruthachadh de aon de na sgìrean as inntinniche air Mars: Noctis Labyrinthus, ris an canar cuideachd “Labyrinth of Night.”

Tha Noctis Labyrinthus na shiostam de ghlinn a tha suidhichte eadar Valles Marineris aig Mars agus bholcànothan mòra an Tharsis Bulge. Tha an cruth-tìre briste seo a’ sìneadh thairis air faisg air 1,200 cilemeatair agus a’ toirt sealladh inntinneach air na dh’ fhaodadh luchd-rannsachaidh san àm ri teachd tachairt. Faodar cruthachadh Noctis Labyrinthus a thoirt don Tharsis Rise, far an do dh'adhbhraich gnìomhachd bholcànach an sgìre mun cuairt air adhart, agus mar thoradh air sin thàinig cuideaman teactonaigeach agus cruthachadh trainnsichean domhainn ris an canar "grabens".

Tha tionndadh de Noctis Labyrinthus coltach ri turas tro thìde. Tha an truinnsear as àirde san dealbh-beò a’ riochdachadh na h-ìre uachdar tùsail, a’ toirt sealladh dhuinn air cò ris a bha Mars coltach mus do dh’ adhbhraich gnìomhachd teactonaigeach agus bleith. Tha na canyons agus na glinn eadar-dhealaichte, ged a tha iad beag ann an coltas, suas ri 30 km de leud agus sia km de dhoimhneachd. Tha maoim-slèibhe air tachairt cuideachd thar nam mìltean bhliadhnaichean, a’ còmhdach seann aonadan uachdar agus a’ cur ri iom-fhillteachd na sgìre.

Tha an dealbh-beò a’ nochdadh gu bheil raointean docaichean mòra ann, air an cruthachadh le gaothan Martian a’ sèideadh gainmheach tarsainn an uachdair. Tha an gluasad-thairis seo a’ taisbeanadh milleanan de bhliadhnaichean de dh’eachdraidh geòlais, gu math coltach ri itealaich thairis air agus tro Grand Canyon na Talmhainn gus sgrùdadh a dhèanamh air na sònaichean briste toinnte aice.

Gus an gluasad iongantach seo a chruthachadh bha feum air measgachadh de dh’ iomadh ìomhaigh fa leth a chaidh a thogail ann an ochd orbitan Mars Express. Chaidh na h-ìomhaighean sin fhilleadh a-steach le dàta topografach a thàinig bho mhodal talmhainn didseatach, a’ leantainn gu cruth-tìre fìor trì-thaobhach. Anns gach diog den bhidio tha 50 frèamaichean air an toirt seachad air slighe camara ro-mhìnichte.

Chan e a-mhàin gu bheil am bhidio a’ nochdadh seann eachdraidh Mars ach tha e cuideachd a’ nochdadh eachdraidh Mars Express fhèin. Chaidh na creideasan fosglaidh a chruthachadh a’ cleachdadh breac-dhualadh dath cruinne Mars 20-bliadhna o chionn ghoirid, a’ daingneachadh an dà chuid euchdan iongantach a’ mhisean agus nàdar mean-fhàs ar tuigse air a’ Phlanaid Dhearg.

Gu crìch, tha am beòthalachd tarraingeach tarraingeach seo de Noctis Labyrinthus le Mars Express a’ toirt seachad blas de na h-iongantasan a tha a’ feitheamh ri rannsachairean san àm ri teachd air Mars. Tha a’ bhidio a’ toirt sealladh gun samhail air eachdraidh geòlais a’ phlanaid agus a’ taisbeanadh na comasan drùidhteach aig bàta-fànais Mars Express ann a bhith a’ glacadh agus a’ faicinn bòidhchead ar planaid faisg air làimh.

Mìneachaidhean:

- Noctis Labyrinthus: siostam de ghlinn suidhichte eadar Valles Marineris agus an Tharsis Bulge air Mars.

- Tharsis Bulge: Àrdchlàr bholcànach air Mars a tha na dhachaigh do ghrunn bholcànothan mòra.

- Grabens: Feartan coltach ri trainnsichean air an cruthachadh le bhith a’ tanachadh agus a’ leudachadh rùsg na planaid.

- Modail tìre: Riochdachadh trì-thaobhach de uachdar corp celestial, stèidhichte air dàta leithid àrdachadh agus cumadh-tìre.

stòran:

Universe an-diugh. (nd). “Tha Mars Express a’ toirt seachad gluasad iongantach de Noctis Labyrinthus. ” Air fhaighinn air ais o [stòr].