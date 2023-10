Tha faisg air leth de Sgeilpichean Deighe Antarctica air crìonadh anns na 25 bliadhna a dh’ fhalbh

Tha luchd-saidheans bho Oilthigh Leeds air sgrùdadh a dhèanamh a sheallas gu bheil faisg air leth de sgeilpichean deighe Antarctica air crìonadh anns na 25 bliadhna a dh’ fhalbh, le coltas gur e blàthachadh na cruinne air a bhrosnachadh le daoine am prìomh adhbhar. A-mach às na 162 sgeilpichean deighe timcheall air a’ mhòr-thìr, tha 71 air lughdachadh ann an tomhas-lìonaidh, a’ leigeil ma sgaoil 7.5 trillean tunna de uisge leaghaidh a-steach do na cuantan. Tha sgeilpichean deighe air taobh an iar Antarctica, a tha fosgailte do uisge blàth, air a dhol sìos gu ìre mhòr ann am meud, agus tha an fheadhainn air an taobh an ear, air an dìon le uisge fuar faisg air an oirthir, air fuireach mar an ceudna no air àrdachadh ann an tomhas-lìonaidh. Tha an call lom seo de deigh co-ionann ri 7.5 trillean tunna.

Chleachd an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Scientific Advances, còrr air 100,000 ìomhaigh radar saideal gus slàinte nan sgeilpichean deighe a mheasadh. Lorg e gu bheil teòthachd uisge nas blàithe air taobh an iar Antarctica aig grunnd na mara, faisg air 2 ° C, a tha blàth gu leòr airson an deigh os a chionn a leaghadh. Air an làimh eile, tha teòthachd na mara nas fhuaire air an taobh an ear.

Bidh buaidh mhòr aig na sgeilpichean deighe a tha a’ crìonadh air cuairteachadh cuan na cruinne, ag obair mar “crios giùlain” a ghluaiseas beathachadh, teas agus gualain. Bidh leaghadh deigh a’ cur fìor-uisge ri uisge saillte a’ chuain, ag adhbhrachadh gum fàs e nas aotroime agus nas slaodaiche a dhol fodha, a’ lagachadh an t-siostam cuairteachaidh. Lorg an sgrùdadh cuideachd gu bheil faisg air leth de na sgeilpichean deighe a’ crìonadh gun sgeul air faighinn seachad air, an aghaidh na bha dùil gum biodh iad a’ dol tro chuairtean de chrìonadh agus an uairsin ath-fhàs.

Tha an Dotair Benjamin Davison, prìomh neach-rannsachaidh an sgrùdaidh, a' moladh gur e blàthachadh na cruinne air a bhrosnachadh le daoine am prìomh adhbhar airson call deigh. Nam biodh an call mar thoradh air atharrachadh gnàth-shìde nàdarra, bhiodh comharran air nochdadh gu robh deigh a’ fàs air na sgeilpichean deighe an iar.

Tha àite deatamach aig sgeilpichean deighe ann a bhith a’ slaodadh sruth deigh bho eigh-shruthan gu na cuantan. Nuair a bhios sgeilpichean deighe a’ lagachadh no a’ lughdachadh ann am meud, bidh ìre na deighe air chall bho eigh-shruthan ag àrdachadh. Gu sònraichte, b’ ann air Sgeilp Deighe Getz a fhuair an call as motha de deigh, le 1.9 trillean tunna air chall rè ùine an sgrùdaidh. Bha a’ mhòr-chuid den chall seo mar thoradh air leaghadh aig bonn na sgeilp deighe, seach a bhith a’ laogh.

Fhad ‘s a tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh mar a tha sgeilpichean deighe a’ lughdachadh mean air mhean mar thoradh air leaghadh is laogh, fhuair Sgeilp Deighe Amery air taobh an ear Antarctica 1.2 trillean tonna de deigh mar thoradh air an àrainneachd nas fhuaire. Tha an rannsachadh seo a’ toirt seachad tomhas bunaiteach gus sùil a chumail air atharrachaidhean san àm ri teachd mar a bhios a’ ghnàth-shìde a’ cumail blàth.

stòran:

- Sgrùdadh air a stiùireadh le luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Leeds

- Air fhoillseachadh anns an iris Scientific Advances