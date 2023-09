The Falcon 9 Rocket: Atharrachadh Gèam ann an Rannsachadh Fànais

Tha an rocaid Falcon 9, a chaidh a leasachadh le SpaceX, air sgrùdadh fànais ath-nuadhachadh le bhith mar a’ chiad rocaid clas orbital a tha comasach air itealaich. Leis na comasan drùidhteach aige, faodaidh an rocaid ath-chleachdadh dà-ìre seo an dà chuid speuradairean agus luchdan pàighidh a ghiùlan a-steach do orbit na Talmhainn agus nas fhaide air falbh.

A 'tomhas 70 meatairean de dh'fhaid agus le trast-thomhas de 3.7 meatairean, tha an Falcon 9 na inneal cumhachdach. Tha e comasach air uallach pàighidh de 4020 kg a lìbhrigeadh gu Mars, ga dhèanamh na inneal riatanach airson miseanan eadar-phlanntach san àm ri teachd. A bharrachd air an sin, faodaidh an rocaid luchdan pàighidh le cuideam 22,800 kg a ghiùlan gu Orbit na Talmhainn Iarach (LEO) agus 8300 kg gu Geostationary Transfer Orbit (GTO).

Tha an rocaid Falcon 9 air a stiùireadh le einnseanan Merlin, a bhios a’ cleachdadh kerosene ìre rocaid (RP-1) agus ocsaidean liùlach mar propellants. Tha uallach air na h-einnseanan sin airson còrr air 1.7 millean not de shàthadh aig ìre na mara, a’ toirt cothrom don rocaid astaran iongantach a ruighinn agus amasan a mhisean a choileanadh.

Tha a’ chiad ìre de rocaid Falcon 9, air ainmeachadh gu h-iomchaidh mar a’ chiad ìre, air a stiùireadh le naoi einnseanan Merlin. Tha na propellants, RP-1 agus ocsaidean liùlach, air an stòradh ann an tancaichean alùmanum-lithium alloy. Is e aon de na feartan a tha ag atharrachadh geama den rocaid seo a bhith comasach air ath-chleachdadh, a’ lughdachadh gu mòr cosgaisean sgrùdadh fànais. Tha an ath-chleachdadh seo air a dhèanamh comasach le casan tighinn air tìr aig a’ chiad ìre, a tha air an togail le bhith a ’cleachdadh stuthan snàithleach gualain agus cìr-mheala alùmanum.

Tha an dàrna ìre de rocaid Falcon 9 an urra ri lìbhrigeadh sàbhailte de luchdan pàighidh, a’ toirt a-steach speuradairean. Tha e air a stiùireadh le aon einnsean falamh Merlin. Às deidh a ’chiad ìre dealachadh, bidh an dàrna ìre a’ gabhail thairis agus faodar ath-thòiseachadh grunn thursan gus grunn luchdan pàighidh a chuir ann an diofar orbits. Tha an sùbailteachd agus an sùbailteachd seo a’ dèanamh an Falcon 9 na rocaid ioma-ghnìomhach agus èifeachdach.

Tha soirbheachas an Falcon 9 air a bhith follaiseach tro na 256 a chaidh a chuir air bhog, a’ nochdadh cho earbsach agus cho èifeachdach sa tha e. Leis a’ chomas aige Mars a ruighinn, eallach pàighidh a lìbhrigeadh gu LEO agus GTO, agus cho comasach sa tha e, tha an Falcon 9 na inneal-atharrachaidh geama ann an raon sgrùdadh fànais.

