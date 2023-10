An Comet Cryovolcanic a’ dol chun Talamh: 12P/Pons-Brooks

Tha comet cryovolcanic mòr ris an canar 12P/Pons-Brooks an-dràsta a’ dèanamh a slighe chun Talamh. Thòisich an comet seo, trì tursan nas motha na Beinn Everest, o chionn ghoirid air 5 Dàmhair, a’ comharrachadh an dàrna spreadhadh aige anns na ceithir mìosan a dh’ fhalbh.

Is e an rud a tha a’ dèanamh a’ chomet seo gun samhail an co-dhèanamh aice. A rèir Dailymail, tha 12P / Pons-Brooks air a dhèanamh suas de deigh, duslach, agus gasaichean, a chruthaicheas iongantas coltach ri carbonation ann am botal deoch-làidir. Thathas a’ meas gu bheil trast-thomhas de 18.6 mìle (30 km) aig niuclas cruaidh na comet, agus nuair a thèid a theasachadh leis a’ ghrèin, bidh cuideam a’ togail a-staigh gus an tachair spreadhadh, a’ leigeil ma sgaoil sprùilleach reòta tro bhriseadh ann an slige a’ chnuic.

Rè an spreadhadh as ùire, mhothaich luchd-amhairc gu robh coltas gu robh “adhaircean” air a’ choma, an sgòth gas timcheall air a’ niuclas. Chan eil fios fhathast carson a tha an cumadh coltach ri adharc seo, ach tha eòlaichean den bheachd gur dòcha gur ann mar thoradh air cumadh sònraichte an fhionna cryovolcanic agus bacadh de sheòrsa air choreigin a dh’ adhbhraicheas an stuth a chuir a-mach ann am pàtran sruthadh sònraichte. Tha cuid eadhon air coimeas a dhèanamh eadar coltas a’ chomadaidh agus bàta-fànais Millennium Falcon bho Star Wars.

A dh ’aindeoin an t-slighe uamhasach agus an cumadh, chan eil bagairt sa bhad air“ buaidh dhomhainn ”bho 12P / Pons-Brooks. Cha bhith an comet ri fhaicinn leis an t-sùil rùisgte gus an tèid e seachad faisg air an Talamh ann an 2024, agus cha till i chun sgìre againn gu 2095. Ach, ma chumas an comet a’ spreadhadh, is dòcha gun tarraing e barrachd aire anns na bliadhnaichean ri teachd.

Tha 12P/Pons-Brooks mar aon de 20 comet aithnichte le bholcànothan deighe gnìomhach, agus chaidh a chomharrachadh an toiseach le Jean-Louis Pons san Iuchar 1812.

