Artaigil ùr: An RA a’ tighinn còmhla ris an t-slighe mhalairteach gu itealan fànais daonna

Tha Buidheann Fànais na RA air ceum mòr air adhart a ghabhail anns na h-oidhirpean sgrùdaidh fànais aca le bhith a’ soidhnigeadh aonta le Axiom Space, companaidh Ameireaganach, gus co-obrachadh air misean fànais a bheir a-steach ceithir speuradairean às an RA. Thathas an dùil gun cleachd am misean seo an carbad SpaceX Crew Dragon agus gun giùlain e na speuradairean chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS).

Fhad ‘s a tha mion-fhiosrachadh mu cho-dhèanamh na criutha fhathast a’ nochdadh, tha aithisgean a ’moladh gum faodadh an sgioba a bhith a’ toirt a-steach speuradair tèarmann air a thaghadh le Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) agus dà speuradair malairteach. Tha eadhon prothaideachadh ann gum faodadh Tim Peake, an speuradair a tha air a dhreuchd a leigeil dheth agus an gaisgeach nàiseanta, a bhith os cionn a’ mhisean.

Tha an leasachadh seo a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach don RA agus i a’ tighinn còmhla ri dùthchannan eile air an t-slighe mhalairteach gu solas-fànais daonna. Gun teagamh, tha pàirt deatamach aig maoineachadh malairteach san àm ri teachd airson sgrùdadh fànais. Le bhith a’ tòiseachadh air an iomairt seo, tha an RA ga suidheachadh fhèin gus pàirt a ghabhail san eaconamaidh fànais a tha a’ sìor fhàs, ag àrach deamocratachadh fànais, agus a’ brosnachadh nan ginealaichean ri teachd gus sgrùdaidhean a dhèanamh ann an saidheans agus innleadaireachd.

Ro 1998, bha an RA air speuradairean ainmeil a thoirt a-mach, nam measg Mìcheal Foale agus Helen Sharman. Ach, nuair a chaidh buidheann speuradairean Eòrpach a stèidheachadh ann an 1998 thàinig atharrachadh air taghadh speuradairean, le ball-stàitean, an RA nam measg, a’ gabhail pàirt ann am pròiseas Buidheann Fànais na h-Eòrpa.

Gu sgiobalta air adhart gu 2009, nuair a thàinig Tim Peake gu bhith na chur-ris ris nach robh dùil ris an taghadh de speuradairean ùra aig Ionad Astronaut na h-Eòrpa. Dh'ullaich an taghadh iongantach seo an t-slighe airson barrachd com-pàirt na RA ann am prògram itealaich fànais daonna ESA.

Tha cruth-tìre sgrùdadh fànais air a thighinn air adhart gu luath bhon uairsin, le adhartasan agus innleachdan a’ tighinn bho bhuidhnean prìobhaideach leithid SpaceX agus Blue Origin. A bharrachd air an sin, chaidh beatha an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta a leudachadh gu 2030, ach tha companaidhean malairteach mu thràth ag obair air na stèiseanan fànais prìobhaideach aca a leasachadh.

Tha Axiom Space, a tha stèidhichte ann an Houston, mar aon de na companaidhean sin. Tha an lèirsinn aca a’ toirt a-steach togail stèisean fànais obrachaidh ro 2028, air leth bhon ISS. Anns an eadar-ama, tha Axiom air tòiseachadh a’ dèanamh mhiseanan maoinichte gu malairteach don ISS a’ cleachdadh carbad Crew Dragon aig SpaceX. Tha na miseanan sin air a bhith a’ nochdadh speuradairean a bha roimhe bho NASA mar chomandairean agus air daoine neo-phroifeasanta a ghiùlan.

Ged a tha an loidhne-tìm sònraichte airson misean criutha na RA gu lèir fhathast ri dhearbhadh, tha dùil gum bi e mar phàirt de mhiseanan Axiom san àm ri teachd. Aig an aon àm, tha an clas speuradair as ùire aig ESA, a chaidh a thaghadh ann an 2022, ga ullachadh airson mhiseanan gu orbit ìosal na Talmhainn agus nas fhaide air falbh, a’ cur cuideam air na cothroman a tha a’ sìor fhàs airson dùthchannan a bhith an sàs ann an sgrùdadh fànais agus a’ deamocratachadh ruigsinneachd air àite.

Tha an co-obrachadh eadar Buidheann Fànais na RA agus Axiom Space chan ann a-mhàin a’ fosgladh dhorsan airson com-pàirteachadh na RA ann an iomairtean fànais malairteach ach tha e cuideachd a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha dàta stèidhichte air àite agus bun-structar ann a bhith a’ dèiligeadh ri dùbhlain cruinneil leithid atharrachadh clìomaid, riaghladh mòr-thubaistean, agus slàinte na cruinne.

CÀBHA

1. Dè cho cudromach 'sa tha an RA a bhith a' soidhnigeadh aonta le Axiom Space?

Le bhith a’ soidhnigeadh aonta le Axiom Space, tha an RA air a dhol còmhla ri dùthchannan eile air an t-slighe mhalairteach gu itealan fànais daonna. Tha seo a’ riochdachadh ceum mòr air adhart don RA a thaobh a bhith a’ gabhail pàirt san eaconamaidh fànais a tha a’ fàs, a’ brosnachadh nan ginealaichean ri teachd, agus a’ deamocratachadh ruigsinneachd air àite.

2. Cò dh'fhaodadh a bhith mar phàirt de mhisean sgioba na RA gu lèir?

Tha dearbh cho-dhèanamh na sgioba fhathast ga dhearbhadh. Ach, tha comharran ann gum bi speuradair tèarmann air a thaghadh le Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) agus dà speuradair malairteach mar phàirt den mhisean. Tha aithrisean ann cuideachd gum faodadh am misean a bhith air a stiùireadh leis an speuradair a tha air a dhreuchd a leigeil dheth Tim Peake.

3. Dè an dleastanas a th' aig Axiom Space anns a' cho-obrachadh seo?

Tha Axiom Space, companaidh stèidhichte sna SA, ag amas air an stèisean fànais aca fhèin a thogail ro 2028. Anns an eadar-ama, tha iad air tòiseachadh a’ dèanamh mhiseanan maoinichte gu malairteach don Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) a’ cleachdadh carbad Crew Dragon aig SpaceX. Cuidichidh co-obrachadh Axiom le Buidheann Fànais na RA le speuradairean na RA a thoirt a-steach do mhiseanan san àm ri teachd.

4. Ciamar a tha an co-obrachadh seo na bhuannachd don RA?

Tha an co-obrachadh seo a’ leigeil leis an RA a dhol a-steach don ghnìomhachas fànais malairteach, a tha deatamach airson sgrùdadh fànais san àm ri teachd. Bidh e a’ suidheachadh na RA gus pàirt a ghabhail anns an eaconamaidh fànais a tha a’ fàs, ag àrach deamocratachadh àite, agus a’ toirt brosnachadh do dh’ oileanaich sgrùdadh a dhèanamh ann an saidheans agus innleadaireachd.

