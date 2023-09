Asteroid Bennu: Oidhirpean NASA gus casg a chuir air tubaist a dh’ fhaodadh a bhith ann

Tha NASA a’ gabhail ceumannan for-ghnìomhach gus casg a chuir air tubaist a dh’ fhaodadh a bhith ann le asteroid Bennu, a tha air a mheas mar aon de na asteroids as cunnartaiche san t-siostam grèine againn. Air ainmeachadh an dèidh seann eun miotasach Èiphiteach co-cheangailte ris a’ Ghrian, cruthachadh agus ath-bhreith, tha NASA air a bhith an dùil gum biodh cothrom aig Bennu bualadh air an Talamh.

Gus sgrùdadh a dhèanamh air cò às a thàinig e agus ar planaid a dhìon, chuir NASA misean OSIRIS-REx air bhog ann an 2016. Bha am misean seo ag amas air sampall a chruinneachadh bho Bennu agus barrachd tuigse fhaighinn air mar a rinn e. Nam biodh am Bennu timcheall air 510-meatair de leud a’ bualadh air an Talamh, dh’ fhaodadh e lùth a leigeil ma sgaoil co-ionann ri 1,2000 megatons, 24 uair nas cumhachdaiche na an armachd niùclasach as motha a chaidh a thogail a-riamh.

Thathas an dùil gur e deireadh nan 2100n agus tràth sna 2200n an clàr-ama as coltaiche airson tubaist, le 24 Sultain 2182 mar an ceann-latha as coltaiche. Ach, tha NASA a’ dèanamh a-mach gu bheil coltas ann gum bi tachartas mar seo 1 ann an 1,750 ron bhliadhna 2300 no 0.05%. Ged a tha na cothroman air buille dìreach ìosal, tha Bennu fhathast air a mheas mar “astar a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach ”a dh’ fhaodadh a thighinn cho faisg air 4.65 millean mìle chun Talamh.

Às deidh turas seachd bliadhna, chuir an soitheach-fànais OSIRIS-REx air falbh gu soirbheachail sampall bho Bennu air 24 Sultain 2023. Bidh na naoi unnsa de shamhlaichean a chaidh a chruinneachadh a’ suathadh sìos ann am fàsach Utah agus air an giùlan gu Ionad Fànais Johnson aig NASA ann an Houston airson tuilleadh mion-sgrùdadh. Bheir na sampallan sin seachad seallaidhean luachmhor air eachdraidh thràth siostam na grèine againn agus na seòrsaichean asteroids a tha nan cunnart don Talamh.

Thèid toraidhean an sgrùdaidh ainmeachadh aig co-labhairt naidheachd a tha ri thighinn air 11 Dàmhair, 2023. Tha NASA den bheachd gur e coileanadh eachdraidheil a th’ anns an t-sampall seo, a tha coltach ri cudromachd ri tilleadh chreagan gealaich aig miseanan Apollo.

Ann an geàrr-chunntas, tha misean NASA airson sampall a chruinneachadh bho asteroid Bennu mar phàirt den oidhirp nas motha aca gus an Talamh a dhìon bho thubaistean asteroid a dh’ fhaodadh a bhith ann. Cuiridh tilleadh soirbheachail nan sampallan ri tuigse nas fheàrr air bagairtean asteroid agus bheir e solas air eachdraidh thràth siostam na grèine againn.

