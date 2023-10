Bidh teileasgop James Webb bho NASA a’ lorg comharran beatha a dh’fhaodadh a bhith ann air a’ phlanaid fad às

Tha teileasgop fànais James Webb bho NASA air lorg ùr a dhèanamh, a’ lorg shoidhnichean beatha a dh’ fhaodadh a bhith ann air planaid a tha suidhichte 120 bliadhna aotrom air falbh bhon Talamh, a rèir aithisg leis a’ BhBC. Tha an lorg seo air dòchas ùr a thoirt do luchd-saidheans ann a bhith a’ lorg beatha taobh a-muigh ar siostam grèine.

Tha a’ phlanaid, ris an canar K2-18b, suidhichte ann an “Sòn Goldilocks”, sgìre timcheall air rionnag far a bheil na suidheachaidhean ceart gu leòr airson gum bi uisge leaghaidh ann, prìomh ghrìtheid airson taic a thoirt do bheatha. Lorg an teileasgop gu robh gas sònraichte ann an àile na planaid a tha air a dhèanamh le fàs-bheairtean mara sìmplidh air an Talamh.

“Dh’ fhaodadh an lorg seo an dòigh sa bheil sinn a’ smaoineachadh mu bhith a’ lorg beatha atharrachadh gu mòr," thuirt an t-Ollamh Nikku Madhusudhan bho Institiud Reul-eòlais Oilthigh Chambridge, a stiùir an sgrùdadh. Ma thèid a dhearbhadh, bheireadh an lorg seo seallaidhean luachmhor air comasachd beatha air planaidean eile. Fiù mura h-eil comharran beatha aig K2-18b, tha 10 planaidean eile air liosta na sgioba airson sgrùdadh.

Fhad ‘s a tha crìochan aig Teileasgop Fànais James Webb, tha NASA a’ leasachadh teileasgopan Amharclann Saoghal Àrainneachd, agus tha Amharclann a Deas na h-Eòrpa a’ togail an teileasgop air leth mòr. Cuidichidh na teileasgopan sin san àm ri teachd le bhith a’ dèanamh tuilleadh sgrùdaidh air àileachdan planaidean coltach ris an Talamh.

A bharrachd air a bhith a’ lorg beatha air planaidean fad às, tha luchd-saidheans cuideachd a’ cur fòcas air an t-siostam grèine againn fhèin. Tha miseanan leithid NASA's Clipper agus Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) de Bhuidheann Fànais na h-Eòrpa ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air monaidhean reòta mar Europa, aig a bheil cuantan fo na h-uachdaran reòta aca.

Tha an rannsachadh airson beatha taobh a-muigh cuideachd a’ toirt a-steach mhiseanan gu gealach Saturn Titan, aig a bheil feartan leithid lochan agus ceimigean làn gualain. A bharrachd air an sin, tha luchd-saidheans den bheachd gur dòcha gu robh Mars, leis an t-seann abhainn delta aige, air aoigheachd a thoirt do bheatha aon uair.

Tha an institiùd Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) cuideachd a’ dèanamh adhartas ann a bhith a’ lorg beatha taobh a-muigh. Tha an institiùd air an raon teileasgop aca ùrachadh gus coimhead airson comharran cuisle laser cumhachdach bho phlanaidean fad às, an dòchas conaltradh a lorg bho chruthan beatha tuigseach.

“Ma lorgas sinn comharran beatha, bidh e na ar-a-mach ann an saidheans agus na atharrachadh mòr air an dòigh sa bheil an cinne-daonna a’ coimhead air fhèin agus air an àite anns a’ Chruinne-cè," thuirt an Dr Subhajit Sarker bho Oilthigh Caerdydd.

