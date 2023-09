Ìomhaighean sgàthan: Bidh luchd-rannsachaidh a’ cumail sùil air Alice Rings anns an Lab

Tha luchd-rannsachaidh anns na SA agus san Fhionnlainn air fàinneachan Alice fhaicinn san obair-lann airson a’ chiad uair. Is e fàinneachan coltach ri fàinneachan a th’ ann am fàinneachan Alice a bhios a’ gluasad thairis air cosgaisean monopoles sam bith a thèid troimhe, air am brosnachadh leis a’ phort coltach ri sgàthan ann an nobhail Lewis Carroll “Through the Looking-Glass.” Chleachd an deuchainn dadaman ultracold agus dh’ fhaodadh e seallaidhean a thoirt seachad air pròiseasan bunaiteach ann am fiosaig mìrean agus cosmology.

Thàinig lorg na sgioba còmhla ri dà shreath de rannsachadh a nochd o chionn timcheall air 35 bliadhna. Tha aon loidhne sgrùdaidh a’ toirt a-steach teudan cosmach, a tha nam lochdan beachd-bharail 1D ann an ùine fànais. Dh’ fhaodadh buaidh mhòr a bhith aig na teudan sin air cosmology, oir dh’ fhaodadh iad stuth a thionndadh gu bhith na antimatter. Ma tha sreangan cosmach ann, bhiodh iad air an ainmeachadh mar Alice strings.

Tha an dàrna loidhne sgrùdaidh a’ cuimseachadh air monopoles, a tha nan puingean cosgais singilte san fhànais. Faodaidh monopoles agus sreangan cosgaisean topological glèidhte a ghiùlan, a dh’ fhaodadh a bhith nan cosgaisean dath magnetach, dealain no cuarc. Anns na 1980n, thuig luchd-rannsachaidh gum faodadh monopoles a bhith air an deformachadh gu structar coltach ri lùb ris an canar fàinne Alice nuair a choimheadas iad faisg air làimh.

Is e aon sheilbh inntinneach de fhàinne Alice, ma thèid monopole eile tron ​​​​mheadhan aige, thionndaidheadh ​​​​am monopole gu bhith na antiparticle. Tha seo a’ comharrachadh cruinne-cruinne le sgàthan far a bheil smachd aig antimatter air cuspair.

Ann an 2015, thachair adhartas nuair a chruthaich luchd-rannsachaidh monopole ann an co-chòrdadh Bose-Einstein, gas de atoman rubidium air fhuarachadh faisg air neoni iomlan. Chuir an sgrùdadh as ùire còmhla dòighean deuchainneach le dòighean atharrais gus sùil a thoirt air mean-fhàs ùine monopoles ann an co-chòrdadh. Lorg an luchd-rannsachaidh gu robh monopoles a’ crìonadh a-steach do fhàinneachan Alice, agus bha e comasach dhaibh grunn fheartan de fhàinneachan Alice fhaicinn gu dìreach mar a thàinig am monopole air adhart.

Tha buaidh aig na co-dhùnaidhean sin air ar tuigse air lionntan cuantamach, a’ moladh gum faod structaran a thionndaidheas stuth gu bhith na antimatter nochdadh gu sporsail fo chumhachan sònraichte. Tha an luchd-rannsachaidh an dòchas gum faodadh an deuchainn aca àrd-ùrlar luachmhor a thabhann airson sgrùdadh a dhèanamh air pròiseasan bunaiteach sa chruinne-cè.

Stòr: Conaltradh Nàdair

Mìneachaidhean:

- Bidh Alice a’ fàinne: vortices coltach ri fàinne a bhios a ’dol thairis air cosgaisean monopoles a bhios a’ dol troimhe, air am brosnachadh leis an doras coltach ri sgàthan ann an “Through the Looking-Glass”

- Monopols: puingean cosgais singilte san fhànais

- Sreathan cosmaigeach: uireasbhaidhean beachd-bharail 1D ann an ùine fànais le buaidh mhòr a dh’ fhaodadh a bhith air cosmology

