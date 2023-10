Robots algae magnetach: fuasgladh seasmhach air truailleadh plastaig

Tha truailleadh plastaig air a thighinn gu bhith na chùis àrainneachd èiginneach, le cleachdadh farsaing a’ leantainn gu tòrr sgudal plastaig ann an àrainneachdan uisge. Bidh na plastagan sin a’ briseadh sìos gu meanbh-phlastaig agus nanoplastics, a bhios fàs-bheairtean uisgeach air an toirt a-steach agus a dh’ fhaodadh a bhith nan cunnart don slàinte agus don eag-shiostam. Gus an duilgheadas seo fhuasgladh, tha luchd-rannsachaidh aig Institiud Teicneòlais Meadhan na h-Eòrpa (CEITEC) aig Oilthigh Teicneòlais Brno air innealan-fuadain algae magnetach a leasachadh.

Bha an sgioba aig CEITEC a’ sgeadachadh cheallan lìonanaich uaine le mìrean beaga de magnetite, a’ cruthachadh innealan-fuadain algae magnetach a dh’ fhaodar smachd a chumail orra gus na plastagan as so-ruigsinneach a thoirt às na h-uisgeachan. Le bhith a’ cleachdadh raon magnetach taobh a-muigh, bidh na mìrean beaga / nano-mheud sin a’ tàladh agus a’ glacadh microplastics agus nanoplastics. Tha na ceallan algae bith-ruigsinneach, furasta an dèanamh mòr, agus cosg-èifeachdach, gan dèanamh nan deagh stuth airson na h-innealan-fuadain beaga sin a chruthachadh.

Tha deuchainnean tùsail air toraidhean gealltanach a nochdadh. Shoirbhich leis na h-innealan-fuadain algae magnetach an dà chuid microplastics agus nanoplastics le èifeachdas gluasaid àrd. Eadhon às deidh grunn chuairtean de bhith a’ nighe dheth na plastaigean a chaidh an glacadh, chùm na h-innealan-fuadain an èifeachdas. Faodar an ath-chuairteachadh airson tuilleadh feum le bhith dìreach a’ cur còta ùr de magnetite ris.

Fhad ‘s a tha an sgrùdadh fhathast aig ìre tòiseachaidh, tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gum faodadh na h-innealan-fuadain algae magnetach sin a bhith air an cleachdadh ann an àrainneachdan uisge saillte gun buaidh sam bith air an gluasad. Ach, tha feum air tuilleadh sgrùdaidhean gus tuigse fhaighinn air bith-ruigsinneachd agus buaidhean àrainneachdail fad-ùine nan nanoparticles sin agus dèanamh cinnteach nach lean iad gu cùisean puinnseanta sam bith.

Gu h-iomlan, tha leasachadh innealan-fuadain algae magnetach a’ tabhann fuasgladh seasmhach airson dèiligeadh ri truailleadh plastaig ann an àrainneachdan uisgeach. Le bhith a’ cleachdadh stuthan a tha càirdeil don àrainneachd agus smachd magnetach, faodaidh na dorsairean beaga bìodach seo microplastics agus nanoplastics a thoirt air falbh gu h-èifeachdach, a’ lughdachadh an cron air beatha na mara agus eag-shiostam.

CÀBHA

Ciamar a bheir innealan-fuadain algae magnetach air falbh microplastics agus nanoplastics?

Tha innealan-fuadain algae magnetach nam mìrean meanbh-mheud / nano air an dèanamh le bhith a’ sgeadachadh cheallan algae uaine le nanoparticles magnetite. Bidh na ceallan algae sin a’ tàladh microplastics agus nanoplastics air sgàth an cosgais electrostatach àicheil, gu h-èifeachdach gan glacadh agus gan toirt air falbh bhon uisge.

An urrainnear innealan-fuadain algae magnetach ath-chuairteachadh?

Faodaidh, faodar innealan-fuadain algae magnetach ath-chuairteachadh. Às deidh na stuthan plastaig a ghlacadh, faodar na h-innealan-fuadain a nighe gus na stuthan truaillidh a thoirt air falbh. Ged a dh ’fhaodadh beagan den chòmhdach magnetite a bhith air a nighe air falbh, bidh na h-innealan-fuadain a’ cumail suas an èifeachdas glacaidh eadhon às deidh grunn chuairtean nighe. Faodaidh iad an uairsin a bhith air an còmhdach le magnetite ùr agus ath-chleachdadh.

A bheil innealan-fuadain algae magnetach càirdeil don àrainneachd?

Tha, tha innealan-fuadain algae magnetach càirdeil don àrainneachd. Tha na ceallan algae a thathas a’ cleachdadh gus na h-innealan-fuadain sin a chruthachadh bith-ruigsinneach agus furasta an dèanamh gu mòr. A bharrachd air an sin, thathas den bheachd gu bheil na nanoparticles magnetite bith-fhreagarrach agus faodar an cruinneachadh gu furasta aig deireadh a ’phròiseis, a’ dèanamh cinnteach nach eil mìrean air fhàgail gus an uisge a thruailleadh.

