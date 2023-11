Cumhachd Diagonalization ann an Saidheans Coimpiutaireachd

Tha algorithms air a thighinn gu bhith nam pàirt riatanach de ar beatha làitheil, ach tha cuid de dhuilgheadasan ann nach urrainn a bhith air am fuasgladh gu algorithmach. Chaidh an fhìrinn seo a dhearbhadh leis an neach-saidheans coimpiutair ainmeil Alan Turing faisg air ceud bliadhna air ais. Bha toradh ùr-nodha Turing stèidhichte air innleachd matamataigeach ris an canar diagonalization, aig a bheil eachdraidh bheairteach.

Tha diagonalization na dhòigh math air fuasgladh fhaighinn air duilgheadasan anns a bheil sreathan de phìosan. Is e an t-amas sreang ùr a chruthachadh nach eil an làthair ann an liosta shònraichte de shreathan. Is e an ro-innleachd thraidiseanta beachdachadh air gach sreang aon às deidh aon, a dh’ fhaodadh ùine a ghabhail. Ach, tha diagonalization a’ tabhann dòigh-obrach eile a thogas sreang a tha a dhìth mean air mhean. Le bhith a’ tionndadh pìosan sònraichte bho gach sreang air an liosta, thèid sreang ùr a chruthachadh a tha eadar-dhealaichte bho gach sreang air an liosta thùsail ann an co-dhiù aon àite. Chan e a-mhàin gu bheil an dòigh seo èifeachdach ach tha e cuideachd a’ leudachadh gu math gu seataichean agus liostaichean gun chrìoch.

B’ e Georg Cantor, a stèidhich teòiridh stèidhichte, a’ chiad fhear a chleachd trastain gus sealltainn gu bheil cuid de neo-chrìochnachaidhean nas motha na cuid eile. Nas fhaide air adhart rinn Turing atharrachadh air dreach Cantor de thrannsaidheachd gu teòiridh coimpiutaireachd. Chuir e e an sàs ann an duilgheadasan co-dhùnaidh, a’ cuimseachadh air duilgheadasan le cuir a-steach agus toraidhean air an deagh mhìneachadh ach gun fhuasgladh algorithmach gun amadan. Smaoinich Turing air liosta gun chrìoch de na h-algorithms uile a dh’ fhaodadh a bhith ann agus chleachd e trastain gus duilgheadas a thogail a bheireadh dùbhlan do gach algairim air an liosta.

Faodar dearbhadh trastain Turing a choimeas ri geama teann de 20 ceist, far am bi an neach-freagairt a’ dealbhadh leisgeulan gun a bhith ag ràdh airson gach ceist, a’ mìneachadh nì aig a’ cheann thall leis na feartan dìth aige. Bidh na ceistean ann an dearbhadh Turing a 'ruith tron ​​​​liosta neo-chrìochnach de algorithms a dh'fhaodadh a bhith ann, a' faighneachd a-rithist an urrainn dha gach algairim fuasgladh fhaighinn air an duilgheadas a tha ri làimh.

Gus an geama a bhuannachadh, dh'fheumadh Turing duilgheadas a dhealbhadh airson an toireadh gach algairim an toradh ceàrr. Rinn e seo le bhith a’ cleachdadh cuir a-steach fèin-iomraidh, far a bheil algairim a’ gabhail a chòd fhèin mar chur-a-steach. Le bhith a 'mìneachadh duilgheadas neo-chomasach stèidhichte air a' bhun-bheachd seo, chruthaich Turing suidheachadh far nach b 'urrainn dha algairim sam bith am fuasgladh ceart a thoirt seachad.

Dh'atharraich cleachdadh Turing de thrannsaidheachd ann an saidheans coimpiutaireachd an raon, a 'comharrachadh crìochan algorithms agus a' brosnachadh tuilleadh sgrùdaidh air duilgheadasan nach gabh fuasgladh. A dh'aindeoin na h-adhartasan a chaidh a dhèanamh bho àm Turing, tha trastain fhathast na inneal cumhachdach ann an saidheans coimpiutaireachd teòiridheach.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè a th’ ann an diagonalization ann an saidheans coimpiutaireachd? Is e dòigh matamataigeach a th’ ann an Diagonalization a thathas a’ cleachdadh ann an saidheans coimpiutaireachd gus fuasgladh fhaighinn air cuid de dhuilgheadasan nach gabh am fuasgladh gu algorithmach. Tha e a’ ciallachadh a bhith a’ togail fuasgladh le bhith a’ gluasad pìosan sònraichte ann an sreath shònraichte de shreathan, a’ leantainn gu sreang ùr a tha eadar-dhealaichte bho na teudan uile san t-seata thùsail ann an co-dhiù aon àite. Ciamar a tha trastain a’ buntainn ri Infinity? Tha diagonalization gu sònraichte cumhachdach leis gu bheil e a’ leudachadh gu math gu seataichean agus liostaichean gun chrìoch. Faodar a chuir an sàs ann an duilgheadasan co-cheangailte ri sreangan gun chrìoch agus liostaichean gun chrìoch de algorithms, a’ ceadachadh fuasglaidhean èifeachdach agus dearbhaidhean. Dè cho cudromach sa bha cleachdadh Ailean Turing air trastain? Dh'atharraich cleachdadh Alan Turing air diagonalization ann an saidheans coimpiutaireachd an raon le bhith a 'dearbhadh gu robh duilgheadasan ann nach gabh fuasgladh. Sheall an obair aige na crìochan air algoirmean agus bhrosnaich e tuilleadh sgrùdaidh air crìochan agus comasan àireamhachd. A bheil cleachdadh pragtaigeach sam bith de thrannsaidheachd ann am beatha làitheil? Ged is dòcha nach bi cleachdaidhean practaigeach dìreach aig trastain fhèin ann am beatha làitheil, tha na lèirsinnean agus na crìochan a tha e a’ nochdadh air buaidh a thoirt air leasachadh saidheans coimpiutaireachd agus dealbhadh algairim. Le bhith a’ tuigsinn nan cuingeadan sin bidh e a’ cuideachadh luchd-rannsachaidh agus innleadairean gus dèiligeadh ri duilgheadasan toinnte agus gus algoirmean a bharrachadh.