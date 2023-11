An dòigh iongantach faisg air Asteroid 2022 JF: A Space Rock Encounter

Ann an tachartas celestial iongantach, thathas an dùil gun sguab asteroid a chaidh ainmeachadh mar Asteroid 2022 JF seachad air a’ phlanaid againn an-diugh, 3 Samhain. Mar a chaidh fhoillseachadh le Ionad Sgrùdaidh Rud faisg air an Talamh (CNEOS) aig NASA, bheir an t-slighe asteroid sònraichte seo e gu math faisg air an Talamh, leis an astar as fhaisge timcheall air 5.8 millean cilemeatair. Leis an astar aige a’ ruighinn astar iongantach de 61,744 cilemeatair san uair, bidh Asteroid 2022 JF a’ ruith tron ​​​​fhànais cha mhòr cho luath ri spàl fànais.

A bhuineas don bhuidheann Apollo de Near-Earth Asteroids, tha a’ chreag fhànais seo air ainmeachadh às deidh an asteroid iongantach Apollo 1862, a chaidh a lorg an toiseach leis an speuradair Karl Reinmuth anns na 1930n. Canar asteroids anns a’ chuantal seo mar nithean a tha a’ dol tarsainn na Talmhainn, aig a bheil làmhagan leth-mhòr nas motha na ar planaid.

Ach dè cho mòr sa tha an asteroid inntinneach seo? A 'tomhas faisg air 120 troigh de leud, tha e cho mòr ri itealan, a' toirt a-steach an asteroid ainmeil Chelyabinsk a rinn creach air baile-mòr na Ruis ann an 2013. Rinn an asteroid Chelyabinsk milleadh farsaing air 7,000 togalach agus dh'fhàg e 1,000 neach air an leòn le slatan-itealaich de ghlainne briste.

Fhad ‘s a tha beachd-bharail Alvarez gu h-ainmeil a’ comharrachadh mar a chaidh dineosaur a-mach à bith gu asteroid a bhuail ar saoghal o chionn 65 millean bliadhna, tha seallaidhean o chionn ghoirid air nochdadh a thaobh cùrsa mionaideach an tachartais. A rèir an neach-fiosaig ainmeil Brian Cox, dh’ fhaodadh an asteroid mòr, a leig a-mach sgàineadh buaidh cataclysmic 140-cilemeatair, a thilgeil far an t-slighe thùsail aige le neach sam bith ach Jupiter, a ’phlanaid as motha san t-siostam grèine againn. Tha comas aig Jupiter, a tha air ainmeachadh mar an dà chuid mar neach-cruthachaidh agus sgrios saoghal, asteroids a thionndadh gu tubaistean uamhasach leis an Talamh.

Mar a chì sinn bàs Asteroid 2022 JF, leig dhuinn iongnadh a dhèanamh air mòrachd agus dìomhaireachd nan tachartasan cosmach sin, a’ cur nar cuimhne ar n-àite am measg cho farsaing sa tha ar cruinne-cè.

CÀBHA

Q: Dè cho faisg ‘s a thig Asteroid 2022 JF chun Talamh?

A: Thathas an dùil gun dèan Asteroid 2022 JF an dòigh as fhaisge air an Talamh aig astar timcheall air 5.8 millean cilemeatair.

Q: Dè cho luath 'sa tha Asteroid 2022 JF a' gluasad?

F: Tha an asteroid seo a tha faisg air an Talamh a’ goirteachadh tro fhànais aig astar timcheall air 61,744 cilemeatair san uair.

Q: Dè cho mòr 'sa tha Asteroid 2022 JF?

F: Tha leud measta aig an asteroid timcheall air 120 troigh, ga fhàgail cha mhòr cho mòr ri itealan.

C: Dè a th’ ann am beachd-bharail Alvarez?

F: Tha beachd-bharail Alvarez a’ moladh gun do bhrosnaich buaidh asteroid o chionn còrr air 65 millean bliadhna gun deach dineosairean a dhol à bith. Tha e a 'moladh gum faodadh an asteroid a bhith air a thionndadh gu cùrsa tubaist leis an Talamh le Jupiter, a' phlanaid as motha san t-siostam grèine againn.