Bidh NASA a’ cumail sùil air Asteroid 2023 TG14 agus e a’ dol seachad air an Talamh aig astar dlùth

Tha NASA air fiosrachadh ùr a thoirt seachad o chionn ghoirid mu dhòigh-obrach dlùth Asteroid 2023 TG14 a tha ri thighinn don Talamh. Tha an asteroid seo, le ainm ainmichte Asteroid 2023 TG14, an-dràsta a’ siubhal a dh’ ionnsaigh ar planaid agus thathar an dùil gun tèid e seachad air 26 Dàmhair. Tha NASA air a bhith a’ cumail sùil gheur air an orbit aige a’ cleachdadh measgachadh de shaidealan agus teileasgopan, leithid NEOWISE agus Pan-STARRS.

Thathas an dùil gun dèan Asteroid 2023 TG14 an dòigh as fhaisge air an Talamh aig astar 1.5 millean cilemeatair. Tha e a’ gluasad aig astar timcheall air 24,153 cilemeatair san uair fhad ‘s a tha e a’ leantainn an orbit aige. Buinidh an asteroid sònraichte seo don bhuidheann Apollo de Near-Earth Asteroids, a tha air an comharrachadh leis na tuaghan leth-mhòr aca nas motha na an Talamh.

Ged a dh’ fhaodadh cho faisg ‘s a tha a’ chreig fhànais seo dragh a chuir air cuid, tha NASA a’ dèanamh cinnteach nach eil e na chunnart. Le leud dìreach 77 troighean, chan eil e air a mheas mar Rud a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach. Gus a chuir ann an sealladh, tha an asteroid coimeasach ann am meud ri itealan. A bharrachd air an sin, chan e seo a’ chiad turas a thachair e ris an Talamh, oir chaidh e seachad roimhe aig astar 4.1 millean cilemeatair air 16 Dàmhair 1917.

A thaobh tachartasan san àm ri teachd, bidh dòigh-obrach dlùth eile aig Asteroid 2023 TG14 air 24 Dàmhair 2024, aig astar timcheall air 2.5 millean cilemeatair. Tro amharc agus rannsachadh leantainneach, tha luchd-saidheans ag amas air tuigse nas fheàrr fhaighinn air na nithean celestial sin agus na slighean aca. Le bhith a’ sgrùdadh an structaran a-staigh agus an cuairteachadh cuideam, faodar seallaidhean luachmhor a chruinneachadh a dh’ fhaodadh cuideachadh ann am miseanan fànais san àm ri teachd, leithid Miseanan DART (Deuchainn Ath-stiùiridh Asteroid Dùbailte).

