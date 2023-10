Bidh speuradairean a’ cleachdadh frasan gràin gus sgrùdadh a dhèanamh air ghathan cosmaigeach

Tha speuradairean air dòigh ùr a leasachadh airson a bhith a’ sgrùdadh ghathan cosmach a bhios an-còmhnaidh a’ spreadhadh na Talmhainn bhon fhànais. Tha e duilich na mìrean cosgais sin a lorg air ais chun stòr aca mar thoradh air smeòran air adhbhrachadh le raointean magnetach san fhànais. Tha stòran ghathan cosmach, a tha taobh a-muigh siostam na grèine, fhathast nan dìomhaireachd. Am measg nan daoine a tha fo amharas tha supernovas, niuclasan galactic gnìomhach, spreadhaidhean gamma-ray, agus stuth dorcha, ach cha deach fianais chinnteach a lorg fhathast.

Ach, tha luchd-saidheans air dòigh a lorg airson sgrùdadh a dhèanamh air frasan de ghràineanan àrd-sgoile a chaidh a chruthachadh nuair a bhios ghathan cosmach ag eadar-obrachadh le àile na Talmhainn. Bidh na “taisbeanaidhean èadhair farsaing” seo a’ tachairt nuair a bhuaileas mìrean cosmach fo chasaid gràineanan san àile agus a’ toirt a-mach easgann de ghràineanan àrd-sgoile a bhios a’ sileadh sìos gu uachdar na Talmhainn.

Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid, chleachd luchd-rannsachaidh seallaidhean mionaideach air frasan èadhair farsaing a chaidh a thoirt leis an Teileasgop Subaru ann an Hawaii gus seallaidhean fhaighinn air na gràineanan sin agus na ghathan cosmach a tha gam brosnachadh. Rinn iad mion-sgrùdadh air mìltean de dhealbhan a chaidh an glacadh eadar 2014 agus 2020, a’ comharrachadh 13 ìomhaighean anns an robh frasan èadhair farsaing. Nochd na h-ìomhaighean sin àireamh nas motha de shlighean gràin na bha dùil, a dh’ fhaodadh a bhith a’ toirt beachd air a bhith a’ fuasgladh dìomhaireachd ghathan cosmach.

Tha an sgioba rannsachaidh den bheachd gu bheil comas aig an dòigh aca nàdar mìrean fa leth a dhearbhadh ann an frasan èadhair farsaing, a dh’ fhaodadh cur ri tuigse nas fheàrr fhaighinn air ghathan cosmach. Le bhith ag aonachadh an dòigh-obrach seo le dòighean àbhaisteach, tha speuradairean an dòchas faighinn a-mach na tha de ghràineanan ann an frasan èadhair agus barrachd lèirsinn fhaighinn air cò às a thàinig ghathan cosmach.

Tha luchd-saidheans an amharas gu bheil ghathan cosmach gu ìre mhòr air an dèanamh suas de phrotonaichean (90%), niuclas helium (9%), agus gràineanan eile leithid dealanan agus niuclasan atamach trom. Tha an sgrùdadh ùr seo a’ tabhann slighe gealltanach airson a bhith a’ comharrachadh nam mìrean a tha an làthair ann an frasan èadhair agus, mar sin, ghathan cosmach.

Chaidh rannsachadh na sgioba fhoillseachadh anns an iris Scientific Reports.

