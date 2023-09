Dh’ fhaodadh mion-sgrùdadh bhidio le cumhachd AI sgrùdadh giùlan eòin ath-nuadhachadh

Tha oileanach saidheans coimpiutaireachd aig Oilthigh Alberta air a bhith a’ cleachdadh inntleachd fuadain (AI) gus mion-sgrùdadh a dhèanamh air bhideothan rannsachaidh a bhios a’ sgrùdadh giùlan eòin-dubha sgiath-dhearg agus na neadan aca. Tha mion-sgrùdadh bhidio deatamach airson tuigse fhaighinn air a’ bhuaidh a tha aig dìosganach air giùlan eòin. Feumaidh an dòigh a th’ ann an-dràsta airson eòin sònraichte a chomharrachadh agus na gnìomhan aca ath-sgrùdadh le làimh air uairean de fhilmichean bhidio agus èisteachd airson na gairmean sònraichte aca. Tha am pròiseas seo a’ toirt ùine agus tha feum air eòlas ann am bith-eòlas eòin.

Ach, tha comas aig mion-sgrùdadh bhidio le cumhachd AI sgrùdadh giùlan eòin ath-nuadhachadh le bhith ag fèin-ghluasad lorg eòin fa-leth agus an gnìomhachd. Chleachd Priscilla Adebanji, an oileanach a bha ag obair air a’ phròiseact seo, innealan lèirsinn coimpiutair agus algoirmean lorg gluasad gus na dealbhan amh ùrachadh agus comharrachadh na h-amannan ceart a bhios na h-eòin a’ tadhal air na neadan aca gus na h-iseanan aca a bhiadhadh, a bharrachd air a bheil iad a’ tighinn a-steach no a’ falbh. Tha an fèin-ghluasad seo gu mòr a’ lughdachadh na h-ùine a dh’ fheumar gus na bhideothan ath-sgrùdadh, a’ dèanamh a’ phròiseas cruinneachadh dàta nas èifeachdaiche.

Tha feum fhathast air tuilleadh leasachaidh air a’ bhathar-bog a chaidh a leasachadh le Adebanji, ach tha a chomas gealltanach. Dh’ fhaodadh e chan e a-mhàin ùine agus oidhirp a shàbhaladh ann a bhith a’ tional dàta airson adhbharan rannsachaidh ach dh’ fhaodadh e cuideachd cleachdadh nas fharsainge a bhith aige ann an raon bith-eòlas bheathaichean. Dh’ fhaodadh an teicneòlas a bhith air a chuir an sàs ann an grunn ghnèithean agus phròiseactan, a’ leudachadh comasan rannsachaidh eag-eòlasach.

Bidh obair air a’ phrògram san àm ri teachd a’ toirt a-steach mion-sgrùdadh air an ùine a bhios eòin a’ tadhal air na neadan aca agus a’ dearbhadh gnè tro bhith a’ mion-sgrùdadh fiosan eun. A bharrachd air an sin, tha luchd-rannsachaidh an dùil sgrùdadh a dhèanamh air iomchaidheachd an teicneòlais seo do bheathaichean eile, leithid creimich.

Tha am pròiseact seo a’ sealltainn na dùbhlain agus na cothroman ann an raon lèirsinn coimpiutair agus AI. Le bhith ag obair le suidheachaidhean fìor san t-saoghal agus factaran neo-aithnichte, bha e comasach do luchd-rannsachaidh fuasglaidhean ùr-ghnàthach a leasachadh a ghabhas cur an sàs ann an raon de thagraidhean, a’ toirt a-steach carbadan fèin-dràibhidh agus drones.

Gu h-iomlan, tha comas aig cleachdadh mion-sgrùdadh bhidio le cumhachd AI ann an sgrùdadh giùlan eòin pròiseasan cruinneachadh dàta a sgioblachadh agus comasan rannsachaidh eag-eòlasach adhartachadh. Tha am pròiseact seo air cothroman ùra fhosgladh don oileanach a tha an sàs ann, a’ togail ùidh ann an dreuchd ann an AI agus a’ toirt seachad iarrtas san t-saoghal airson an cuid eòlais.

Stòr: Oilthigh Alberta