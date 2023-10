Dealbhadh dhrogaichean le taic AI: Bathar-bog RandBatch air fhoillseachadh ann an Chongqing

Tha an Dr Jin Shi, Stiùiriche agus Prìomh Neach-saidheans aig Institiud Artificial Intelligence Oilthigh Shanghai Jiao Tong, Chongqing, den bheachd gu bheil comas aig dealbhadh dhrogaichean le taic AI an gnìomhachas cùram slàinte ath-nuadhachadh. Ann an agallamh sònraichte le Bridging News, thuirt an Dr Jin gum faod cleachdadh dealbhadh dhrogaichean le taic coimpiutair loidhnichean-ama agus cosgaisean rannsachaidh is leasachaidh a lughdachadh gu mòr, agus mar sin a’ comasachadh leasachadh dhrogaichean ùra.

Gus an amas seo a thoirt air adhart, dh’ fhoillsich Institiud Rannsachaidh Chongqing AI Oilthigh Shanghai Jiao Tong am bathar-bog fiosrachaidh ioma-àidseant aca, RandBatch. Tha am bathar-bog ùr-nodha seo stèidhichte air Modhan Random Batch ùr-ghnàthach na sgioba airson siostaman gràin eadar-obrachadh agus daineamaigs moileciuil. Le bhith a’ lughdachadh àireamhachadh mìrean eadar-obrachaidh, bidh RandBatch a’ faighinn thairis air dùbhlain coimpiutaireachd air an adhbhrachadh le cumhachd coimpiutaireachd gu leòr agus a’ lughdachadh cosgaisean coimpiutaireachd gu mòr.

Tha cleachdadh RandBatch farsaing agus a’ cuairteachadh diofar raointean, a’ gabhail a-steach fiosrachadh swarm, saidheans stuthan, rannsachadh bith-mheidigeach, saidheansan sòisealta, daineamaigs moileciuil, agus modalan optimization. Dhaingnich an Dr Jin cho cudromach sa tha fiosrachadh swarm, a’ toirt cunntas air mar chuspair teth ann an raointean eadar-chuspaireil leithid saidheans fiosrachaidh agus bith-eòlas. Tha an eadar-chluich eadar buidhnean taobh a-staigh buidheann a’ tabhann fuasglaidhean luath is mionaideach airson gnìomhan leithid smachd trafaic, ro-innse sluagh, riaghladh logistics, agus dealbhadh airson cruinneachaidhean mòra.

Is e aon choileanadh sònraichte de bhathar-bog RandBatch a chomas air leasachadh stuthan ùra àrd-choileanaidh a dhèanamh comasach. Le bhith a’ dèanamh samhlaidhean mòra, luath a’ cleachdadh daineamaigs moileciuil, dhealbhaich an sgioba gu soirbheachail polymer dielectric giùlain ùr. Tha an innleachdas seo a’ bòstadh leasachadh 50% ann an coileanadh an coimeas ri capacitors traidiseanta agus a’ luathachadh a’ phròiseas leasachaidh tro dheuchainnean synthesis treòraichte.

A bharrachd air an sin, bidh RandBatch a’ cleachdadh perturbation lùth an-asgaidh gus obrachadh a-mach gu ceart an lùth an-asgaidh ceangailteach targaid moileciuil, a’ coileanadh cruinneas 1.10 kcal / mol air grunn thargaidean dhrogaichean. Tha an algairim air a dhealbhadh leis an sgioba a’ farpais ris a’ shlat-tomhais gnìomhachais as àirde agus aig an aon àm a’ leasachadh astar àireamhachaidh gu mòr.

Tha Institiud Artificial Intelligence Oilthigh Shanghai Jiao Tong air ainm a chuir ri aontaidhean co-obrachaidh ro-innleachdail le 19 companaidhean, a’ gabhail a-steach CISDI China Mobile, rè na co-labhairt. Tha na h-aontaidhean sin a’ còmhdach diofar raointean leithid leasachadh teicneòlais, seirbheisean sgòthan, dàta mòr, agus tagraidhean gnìomhachais, a’ soilleireachadh na tagraidhean eadar-mheasgte agus ioma-ghnìomhach aig RandBatch.

Tha an institiùd ag amas air leantainn air adhart a’ toirt air adhart leasachadh agus ùrachadh ath-aithriseach air RandBatch, a’ gabhail a-steach algoirmean optimization airson ionnsachadh innealan agus lìonraidhean neural domhainn. Tro phròiseactan co-obrachail le iomairtean, tha an sgioba an dùil stòran-dàta daineamaigs moileciuil a chruthachadh airson stuthan agus taic theicnigeach a thabhann.

Gu h-iomlan, tha foillseachadh RandBatch ann an Chongqing a’ riochdachadh ceum mòr a dh’ ionnsaigh dealbhadh dhrogaichean le taic AI a chleachdadh gus gnìomhachas cùram slàinte ath-nuadhachadh agus ùr-ghnàthachadh teicneòlach a stiùireadh ann an grunn roinnean.

stòran:

- Bridging News, air a chruinneachadh bho agallamh sònraichte leis an Dr Jin Shi, Stiùiriche agus Prìomh Neach-saidheans aig Institiud Artificial Intelligence Oilthigh Shanghai Jiao Tong Chongqing.