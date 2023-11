Bidh itealan-fànais Dream Chaser Sierra Space ag ullachadh airson itealaich orbital, ag ath-mhìneachadh siubhal fànais

Tha an itealan-fànais Dream Chaser aig Sierra Space a’ ruighinn na h-ìrean deireannach de chinneasachadh, a’ suidheachadh inbhe ùr airson siubhal fànais orbital. Le na sgiathan paisgte aige, leacan ceirmeag air an uidheamachadh gu sònraichte, agus uidheamachd tighinn air tìr nan àite, tha an soitheach-fànais deiseil airson a dhol tro na beagan suathadh mu dheireadh mus fhàg e an fhactaraidh.

Taobh a-staigh an Dream Chaser, tha luchd-obrach a’ stàladh siostam smachd na h-àrainneachd, a’ dèanamh cinnteach gu bheil an roinn fo chuideam so-ruigsinneach dha speuradairean fhad ‘s a tha iad ag obair don Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS). Eu-coltach ri soithichean-fànais eile, is e prìomh amas an Dream Chaser bathar a ghiùlan gu agus bhon ionad rannsachaidh, aig a ’cheann thall a’ tabhann tilleadh socair don Talamh aig nach eil barrachd air 1.5 Gs. Tha am feart seo gu sònraichte buannachdail airson luchdan pàighidh mothachail leithid sampallan bheathaichean agus stuthan deuchainneach.

Tha Sierra Space cuideachd air seòmar smachd misean a stèidheachadh ri taobh an làr toraidh, a’ toirt cothrom dha innleadairean sùil a chumail air an t-soitheach-fànais agus a stiùireadh fhad ‘s a tha e ag obair. Chaidh mockup trèanaidh ullachadh airson speuradairean a bhith ag obair air bòrd an Dream Chaser agus a’ riaghladh bathar gu h-èifeachdach fhad ‘s a tha iad air an stad aig an ISS.

Mar a bhios an Dream Chaser, leis am far-ainm “Tenacity,” a’ tighinn faisg air a bhith deiseil, a dh’ aithghearr thèid a ghiùlan gu goireas NASA ann an Ohio airson deuchainnean teann gus dearbhadh gu bheil e deiseil airson itealaich fànais. Tha Ceannard Sierra Space, Tom Vice, a’ nochdadh misneachd mhòr ann an soirbheachas a’ phròiseict a tha ri thighinn, ag ràdh, “Tha sinn a’ toirt a-steach a’ chiad loidhne fànais rèabhlaideach san t-saoghal. Atharraichidh seo mar a bhios sinn a’ siubhal bhon Talamh chun fhànais agus air ais a-rithist.”

Tha dealbhadh sònraichte Dream Chaser a’ cothlamadh eileamaidean rocaidean le itealain, ga fhàgail na chur-ris sònraichte ri gnìomhachas an itealan fànais. Fhad ‘s a tha capsalan agus dealbhadh neo-ghnàthach leithid SpaceX’s Starship air làmh an uachdair fhaighinn air a’ mhargaidh, tha dealas Sierra Space a thaobh bun-bheachd an itealan-fànais gan cur air leth. Leis a’ chomas air tursan-adhair orbital a dhèanamh, bidh an Dream Chaser ag ath-mhìneachadh siubhal fànais agus a’ tabhann àm ùr de chothroman.

CÀBHA

1. Dè an adhbhar a th' aig itealan-fànais Dream Chaser?

Tha an Dream Chaser air a dhealbhadh gu sònraichte gus bathar a ghiùlan gu agus bhon Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS).

2. Ciamar a bhios an Dream Chaser eadar-dhealaichte bho bhàta-fànais eile?

Eu-coltach ri capsalan traidiseanta no dealbhadh neo-ghnàthach, bidh an Dream Chaser a’ cothlamadh feartan itealain agus rocaidean, a’ toirt cothrom dha tursan-adhair orbital a ghiùlan.

3. Dè an comas bathair a th' aig an Dream Chaser?

Faodaidh an Dream Chaser suas ri 12,000 not (5,500 cileagram) de chargu a ghiùlan chun ISS agus tilleadh le timcheall air 4,000 not (1,850 cileagram) de chargu.

4. Dè an carbad cur air bhog ris a bheil dùil airson an Dream Chaser?

Cuiridh an Dream Chaser air bhog an toiseach air rocaidean United Launch Alliance Vulcan à Cape Canaveral, Florida, ach tha e cuideachd comasach atharrachadh gu carbadan cur air bhog eile.