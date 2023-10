Satellite PVCC air a chuir air bhog gu soirbheachail gus sùil a chumail air suidheachadh fàsmhorachd agus mion-sgrùdadh air atharrachadh clìomaid

Tha Aerospacelab, ann an co-obrachadh le Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) agus Oifis Poileasaidh Saidheans na Beilge (Belspo), air clach-mhìle mhòr a choileanadh le bhith a’ cur air bhog saideal PVCC gu soirbheachail. Is e misean an saideal seo dàta deatamach Amharc na Talmhainn a thoirt seachad airson sùil a chumail air suidheachadh fàsmhorachd agus mion-sgrùdadh air atharrachadh clìomaid.

Tha an saideal PVCC, goirid airson “Pròiseact airson Neo-eisimeileachd air bòrd - fàsmhorachd - Companion CubeSat,” na cho-oidhirp eadar VITO agus OIP. Chaidh a chuir air bhog bho phort-fànais na h-Eòrpa ann an Kourou, Guiana Frangach, air 9 Dàmhair, agus chaidh conaltradh leis an saideal a stèidheachadh beagan uairean a-thìde às deidh an fhoillseachadh.

Is e seo an treas saideal a chaidh a leasachadh le Aerospacelab gus orbit a ruighinn, agus chaidh a dhealbhadh gu h-iomlan agus am filleadh a-steach don ghoireas Beilgeach aca. A’ togail air soirbheachas an fhear a bh’ ann roimhe, Proba-V, is e rùn PVCC ìomhaighean a ghlacadh a’ cleachdadh an dealbhadair speurail a bharrachd bhon saideal Proba-V.

Gheibh cabhlach an ESA buannachd bhon mhisean taisbeanaidh seo, oir nì e coimeas eadar coileanadh eallach pàighidh saideal beag air àrd-ùrlar cubesat. Leigidh seo le ìomhaighean àrd-inbhe fhaighinn de chòmhdach fàsmhorachd na Talmhainn agus cuiridh e ri cruinneachadh agus mion-sgrùdadh dàta àrainneachd deatamach.

Chuir Benoit Deper, Ceannard agus stèidheadair Aerospacelab, an cèill gu robh e moiteil a bhith air a thaghadh mar phrìomh chunnradair airson a’ mhisean seo. Thuirt e, “Tha an sgioba againn air a bhith ag obair gu cruaidh le VITO gus dèanamh cinnteach gum bi am misean seo soirbheachail, a bhrosnaicheas astar an adhartais, a’ leantainn gu leasachaidhean nas cudromaiche a bheir cumadh air àm ri teachd teicneòlas fànais agus a bheir comas do leasachadh fuasglaidhean nas èifeachdaiche gus dèiligeadh ri dùbhlain. anns an roinn.”

Nuair a chaidh saideal PVCC a chuir air bhog gu soirbheachail, tha inneal luachmhor aig a’ choimhearsnachd fànais a-nis gus sùil a chumail air agus sgrùdadh a dhèanamh air suidheachadh fàsmhorachd agus atharrachadh clìomaid, a’ toirt taic do dh’ oidhirpean gus na buaidhean aca a thuigsinn agus a lasachadh.

Mìneachaidhean:

- PVCC: Pròiseact airson Neo-eisimeileachd air bòrd - Fàsmhorachd - Companion CubeSat, saideal air a leasachadh le Aerospacelab ann an co-obrachadh le VITO agus OIP.

- CubeSat: Seòrsa de saideal miniaturized airson sgrùdadh fànais.

- Amharc na Talmhainn: A’ cruinneachadh fiosrachaidh mu shiostaman fiosaigeach, ceimigeach agus bith-eòlasach na Talmhainn a’ cleachdadh teicneòlasan mothachaidh iomallach.

- Ìomhaigh Spectral: Inneal a bhios a’ tomhas dèinead an t-solais aig diofar thonnan, a leigeas le bhith a’ comharrachadh nithean no àrainneachdan stèidhichte air an ainm-sgrìobhte speurail.

stòran:

- Aerospace Lab